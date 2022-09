Không có nước dùng, học sinh bang Mississippi, Mỹ phải học online

Sinh viên ở Jackson đang nhận nước sạch từ đội ứng phó nhanh bang Mississippi để sử dụng. Ảnh: Reuters.

Do nhà máy xử lý nước chính của thành phố gặp sự cố phải ngừng hoạt động, người dân đã không có đủ nước sạch để dùng. Sinh hoạt của người dân lẫn hoạt động của các các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng.

Nước quý hơn vàng, nhưng vào thời điểm nước với người dân thành phố Jackson, nước còn quý hơn cả vàng. Kể từ ngày 29/8, 150 nghìn cư dân thành phố Jakson và 30 nghìn người dân các cộng đồng lân cận đã không có nước uống dùng do mưa lớn tràn vào nhà máy xử lý nước O.B. Curtis, khiến nhà máy này phải ngừng hoạt động, gây ra cuộc khủng hoảng nước tại bang này. Cơ sở hạ tầng cấp nước của thành phố Jackon đã bị hỏng do xuống cấp và do tác động của biến đổi khí hậu.

Chị Ashley Tosé - Thành phố Jackson, bang Mississippi (Mỹ) chia sẻ: "Thật mệt mỏi, để có nước sạch, chúng tôi phải đến các thành phố biên giới hoặc càn quét các cửa hàng để mua nước vì ở nhà chẳng còn giọt nước nào cả".

Jackson phải đối mặt với các vấn đề về hệ thống nước mà không thể tự khắc phục. Ảnh: AP.

Việc cắt nước không chỉ đảo lộn sinh hoạt của người dân, khiến nhiều doanh nghiệp gián đoạn hoạt động, mà ngay cả việc học tập cũng bị ảnh hưởng. Các trường công lập ở Jackson với gần 21 nghìn học sinh buộc phải chuyển sang hình thức học trực tuyến như trong thời đại dịch COVID-19. Chính quyền bang Mississippi và chính phủ liên bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, phân phối nước đóng chai và khuyến nghị người dân đun sôi bất kỳ nguồn nước máy nào để làm nước uống.



Ông Tate Reeves - Thống đốc bang Mississippi, Mỹ cho biết: "Chúng tôi biết rằng luôn có thể có những thách thức nghiêm trọng hơn. Hệ thống nước này đã bị hỏng trong vài năm và khó mà nói rằng nó sẽ được giải quyết hoàn toàn trong chưa đầy một tuần. Tuy nhiên, chúng tôi biết cách ứng phó với khủng hoảng và tin rằng người dân sẽ sớm được thấy nước chảy ra từ vòi".

Áp lực về nước của cư dân thành phố Jackson đã được giải tỏa phần nào khi đến ngày 4/9 vừa qua, nước đã lần đầu tiên lấp đầy nhiều bể chứa. Tuy nhiên, thời gian khắc phục sự cố có thể bị kéo dài do cần thực hiện thêm một số công tác sửa chữa.

Hiện chính quyền thành phố đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để thông báo thời điểm nhà máy nước chính của thành phố hoạt động bình thường.