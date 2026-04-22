Không có kỹ năng đặc biệt vẫn có thể tăng thu nhập: 5 việc làm thêm tại nhà đang được nhiều người lựa chọn

1. Bán hàng theo nhóm: Thu nhập nhỏ nhưng đều

Mô hình mua chung theo nhóm đang phát triển mạnh nhờ thói quen tiêu dùng online. Người làm cộng tác viên chỉ cần chia sẻ link sản phẩm vào các nhóm mạng xã hội (Zalo, Facebook…), khi có đơn hàng thành công sẽ nhận hoa hồng khoảng 5–15%.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa tận dụng chính các nhóm cư dân, nhóm phụ huynh để giới thiệu sản phẩm thiết yếu như đồ gia dụng, thực phẩm, đồ dùng trẻ em. Mức thu nhập ban đầu có thể chỉ đủ tiền mua vài ly trà sữa mỗi tuần, nhưng nếu duy trì đều đặn và mở rộng tệp khách hàng, khoản hoa hồng có thể tăng đáng kể.

Điểm quan trọng là xây dựng uy tín cá nhân: chỉ giới thiệu sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, giao hàng đúng cam kết.

2. Viết nội dung: Kỹ năng có thể rèn luyện theo thời gian

Viết lách không còn là lĩnh vực dành riêng cho người học chuyên ngành. Hiện nay, rất nhiều nền tảng cho phép người dùng đăng bài và nhận thu nhập từ quảng cáo, hợp tác thương hiệu hoặc nhuận bút.

Các chủ đề phổ biến gồm:

- chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu

- nuôi con

- lối sống tối giản

- mẹo vặt trong gia đình

- hành trình phát triển bản thân

Điểm thuận lợi là một bài viết có thể đăng trên nhiều nền tảng khác nhau để tạo nhiều nguồn thu nhập. Người mới bắt đầu không cần viết quá xuất sắc, chỉ cần trình bày rõ ràng, chân thực và duy trì tần suất ổn định.

Nhiều người bắt đầu từ những bài viết rất đơn giản, nhưng sau 1–2 năm đã xây dựng được lượng độc giả trung thành.

3. Làm video ngắn bán hàng: Xu hướng phổ biến của kinh tế cá nhân

Sự phát triển của video ngắn mở ra cơ hội cho bất kỳ ai có điện thoại thông minh. Người làm nội dung có thể quay video chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm, sau đó gắn link bán hàng để nhận hoa hồng.

Các mặt hàng tiêu dùng nhanh như:

- sản phẩm vệ sinh nhà cửa

- đồ dùng

- bếp thực phẩm

- đóng gói đồ tiện ích nhỏ

thường dễ bán vì nhu cầu cao và dễ minh họa công dụng.

Nhiều người bắt đầu bằng việc ghi lại cuộc sống hàng ngày, sau đó dần phát triển thành kênh bán hàng ổn định.

4. Các dịch vụ đáp ứng “nền kinh tế tiện lợi”

Thói quen sử dụng dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian ngày càng phổ biến. Các công việc như:

- giao đồ ăn

- giao hàng

- mua hộ

- chạy việc vặt

- lái xe công nghệ

đều xuất phát từ nhu cầu “thuê người khác làm thay”.

Nhiều người tranh thủ làm vài giờ mỗi ngày, hoặc làm vào cuối tuần để tăng thu nhập. Ưu điểm là không yêu cầu kỹ năng phức tạp, chỉ cần chăm chỉ và quản lý thời gian hợp lý.

Một số người chia sẻ có thể kiếm thêm vài trăm nghìn đồng mỗi ngày nếu làm đều đặn.

5. Nhận việc tự do theo kỹ năng cá nhân

Nếu bạn có một kỹ năng cụ thể, dù đơn giản, vẫn có thể biến thành nguồn thu nhập phụ. Ví dụ:

- thiết kế slide

- thuyết trình

- chỉnh sửa ảnh

- vẽ minh họa

- làm đồ handmade

- chụp ảnh sản phẩm

- viết nội dung theo yêu cầu

Nhiều người bắt đầu bằng cách đăng sản phẩm mẫu lên mạng xã hội, sau đó nhận đơn từ người quen rồi mở rộng dần.

Điểm quan trọng là kiên trì xây dựng danh mục sản phẩm để tăng độ tin cậy.

Tăng thu nhập không chỉ phụ thuộc vào tài năng

Điểm chung của những công việc trên là không yêu cầu xuất phát điểm quá cao. Điều quan trọng nhất là bắt đầu sớm, thử nghiệm nhiều hướng và điều chỉnh theo khả năng của bản thân.

Với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người muốn chủ động tài chính nhưng vẫn cần thời gian cho gia đình, việc tạo thêm một dòng tiền nhỏ giúp giảm áp lực đáng kể.

Một nguyên tắc đơn giản: không cần chờ đến khi “giỏi mới bắt đầu” bắt đầu trước, hoàn thiện sau thu nhập phụ thường đến từ sự kiên trì hơn là sự hoàn hảo

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc có thêm nguồn thu nhập linh hoạt không chỉ giúp cải thiện tài chính mà còn tạo cảm giác chủ động và an tâm hơn trong dài hạn.

Đôi khi, thay đổi tài chính không đến từ một bước ngoặt lớn, mà từ những hành động nhỏ nhưng được duy trì đều đặn mỗi ngày.