Năm 2026: 7 việc làm thêm đáng tin cậy - người bình thường cũng có thể kiếm thêm 3-7 triệu/tháng

Sau khi khảo sát các mô hình phổ biến tại Việt Nam và trao đổi với một số người đang làm thêm ổn định, có thể rút ra một điều: người bình thường vẫn kiếm thêm được 3-7 triệu/tháng nếu chọn đúng việc và làm đều tay. Dưới đây là những công việc làm thêm đáng tin cậy nhất hiện nay – xét theo tiêu chí: dễ bắt đầu, ít rủi ro, có thu nhập thật.

1. Làm nội dung ngắn (video/review đơn giản): Ít vốn, dễ bắt đầu

Đây là hướng nhiều người trẻ và cả dân văn phòng đang làm. Không cần trở thành “KOL”, bạn vẫn có thể kiếm tiền từ video ngắn nếu làm đúng cách: review đồ gia dụng, mẹo nhà cửa, chia sẻ chi tiêu, kinh nghiệm du lịch, hoặc tóm tắt sách – truyện.

Cách kiếm tiền:

- Hoa hồng từ link sản phẩm (Shopee, TikTok Shop, Lazada)

- Quảng cáo nhỏ lẻ theo từng video

- Tiền nền tảng (nếu đủ điều kiện)

Thu nhập thực tế: khoảng 100.000 – 300.000đ/ngày nếu làm đều; người làm tốt có thể đạt 5–7 triệu/tháng.

Phù hợp với: người rảnh buổi tối, có điện thoại, chịu khó học cách dựng video cơ bản.

Điểm quan trọng nhất: không cần viral. Nội dung thực tế, đúng nhu cầu mới giúp kiếm tiền bền.

2. Cộng tác viên bán hàng online: Không cần nhập hàng

Không ít phụ nữ văn phòng đang kiếm thêm từ hình thức này. Bạn chỉ cần đăng bài, tư vấn khách, còn kho vận – giao hàng đã có bên bán lo.

Sản phẩm dễ bán: mỹ phẩm bình dân, đồ gia dụng nhỏ, thực phẩm đóng gói, đồ trẻ em.

Thu nhập: trung bình 2–5 triệu/tháng nếu chăm đăng bài; người có sẵn tệp khách quen có thể cao hơn.

Lưu ý: chỉ hợp tác với nguồn rõ ràng, tránh sản phẩm “xách tay” mập mờ.

3. Dịch vụ theo giờ (dọn nhà, trông trẻ, phụ việc sự kiện): Thu nhập rõ ràng

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, nhu cầu dịch vụ theo giờ tăng mạnh. Đây là nhóm việc ít rủi ro nhất vì “làm bao nhiêu nhận tiền bấy nhiêu”.

Thu nhập phổ biến:

- Dọn nhà theo giờ: 60.000 – 80.000đ/giờ

- Trông trẻ: 80.000 – 120.000đ/giờ

- Phụ sự kiện: 200.000 – 400.000đ/buổi

Phù hợp với: người cần tiền nhanh, không thích online.

4. Viết nội dung freelance: Cần kiên trì

Nếu có khả năng viết cơ bản, đây vẫn là việc đáng thử trong năm 2026. Nhu cầu bài PR, bài SEO, nội dung fanpage luôn có.

Mức giá phổ biến:

- Bài SEO: 120.000 – 200.000đ/bài

- Bài PR đơn giản: 250.000 – 400.000đ/bài

Thu nhập thực tế: 3–6 triệu/tháng nếu làm đều.

Lưu ý: tránh nhận việc không hợp đồng hoặc thanh toán mập mờ.

5. Gia sư hoặc dạy kỹ năng online: Ổn định nhất

Nếu có chuyên môn (ngoại ngữ, tin học, toán, nhạc…), đây là việc ít cạnh tranh hơn tưởng tượng.

Thu nhập:

- Gia sư tại nhà: 150.000 - 250.000đ/buổi

- Dạy online: 120.000 - 200.000đ/buổi

Một người dạy 10 buổi/tuần có thể kiếm thêm 5-8 triệu/tháng khá ổn định.

6. Làm affiliate (tiếp thị liên kết): Chậm nhưng bền

Khác với bán hàng trực tiếp, affiliate không cần tư vấn quá nhiều. Bạn chỉ cần chia sẻ link sản phẩm qua bài viết hoặc video.

Ưu điểm:

- Không ôm hàng

- Không cần chăm sóc khách

Nhược điểm: cần thời gian xây dựng nội dung.

Thu nhập: 1–5 triệu/tháng với người mới; người làm lâu có thể cao hơn.

7. Làm thêm tại quán (café, cửa hàng): Vẫn rất thực tế

Đây là lựa chọn phổ biến với sinh viên và người cần thu nhập ổn định.

Mức lương phổ biến 2026:

- 20.000 – 30.000đ/giờ

- Ca tối 4 tiếng: khoảng 2–3 triệu/tháng

Không cao, nhưng chắc chắn và ít rủi ro.

Những cạm bẫy nên tránh trong năm 2026

Nhiều người mất tiền vì những lời mời hấp dẫn. Dưới đây là các dấu hiệu cần cảnh giác:

- Yêu cầu đóng phí trước để “nhận việc”

- Cam kết thu nhập quá cao, quá nhanh

- Không có hợp đồng hoặc thông tin pháp lý rõ ràng

- Bắt mua khóa học đắt tiền trước khi làm

Nguyên tắc đơn giản: việc làm thêm thật sự không cần bạn trả tiền trước.

Người bình thường nên chọn việc làm thêm thế nào?

Nếu nhìn thực tế, việc làm thêm phù hợp nhất là việc:

- Không cần vốn lớn

- Có thể làm sau giờ hành chính

- Có dòng tiền đều mỗi tháng

Đừng chạy theo việc “hot” nhất, hãy chọn việc hợp với thời gian và sức của mình. Một công việc kiếm thêm 200.000đ/ngày nghe không lớn, nhưng một tháng vẫn có thể mang lại 5–6 triệu – đủ để trả tiền điện nước, tiền học cho con hoặc tích lũy.

Năm 2026, cơ hội kiếm thêm vẫn còn nhiều, nhưng người kiếm được tiền thường là người kiên trì, không ảo tưởng và làm đều mỗi ngày. Nếu bỏ qua giấc mơ làm giàu nhanh, bạn sẽ thấy kiếm thêm thu nhập thật ra không khó như tưởng tượng.