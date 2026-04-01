Các bà mẹ nội trợ có thể làm thêm gì để tăng thu nhập? 5 công việc vốn thấp, dễ bắt đầu nhưng lợi nhuận khá ổn

Điểm chung của các công việc này là chi phí bắt đầu thấp, dễ thử nghiệm và có thể tăng dần quy mô nếu phù hợp. Dưới đây là 5 hướng làm thêm thực tế, đã được nhiều người áp dụng hiệu quả.

1. Làm nội dung mạng xã hội - thu nhập từ chia sẻ kinh nghiệm thật

Xu hướng kiếm tiền từ nội dung đang mở ra nhiều cơ hội cho các bà mẹ nội trợ. Không cần trở thành KOL, nhiều người vẫn có thể kiếm thu nhập ổn định bằng cách chia sẻ những điều quen thuộc trong cuộc sống.

Một số hướng nội dung dễ bắt đầu:

- Chia sẻ kinh nghiệm chăm con, nấu ăn, dọn nhà

- Gợi ý đồ dùng gia đình tiết kiệm thời gian

- Nhật ký chi tiêu gia đình

- Review đồ dùng mẹ và bé giá hợp lý

- Gợi ý thực đơn tiết kiệm

Có thể bắt đầu trên TikTok, Facebook, YouTube Shorts hoặc Instagram Reels. Nhiều tài khoản nhỏ vẫn có thể nhận sản phẩm trải nghiệm hoặc hợp tác quảng bá nếu nội dung hữu ích và chân thực.

Thu nhập ban đầu có thể đến từ:

- nhận sản phẩm dùng thử

- hoa hồng tiếp thị liên kết

- đăng bài giới thiệu sản phẩm

Khi nội dung ổn định, thu nhập có thể tăng dần theo lượt xem và độ uy tín.

Lưu ý: nên ưu tiên chia sẻ trải nghiệm thật, tránh quảng cáo các sản phẩm sức khỏe hoặc tài chính không rõ nguồn gốc.

2. Làm dịch vụ hỗ trợ học tập online

Nhu cầu học online ngày càng tăng, kéo theo nhiều công việc không yêu cầu phải đứng lớp trực tiếp.

Một số việc có thể làm tại nhà:

- soạn slide bài giảng

- nhập liệu tài liệu học tập

- hỗ trợ chấm bài online

- hỗ trợ quản lý lớp học online

- giải đáp bài tập cơ bản

Thời gian làm linh hoạt, thường chỉ cần 1–2 giờ mỗi ngày.

Thu nhập phổ biến:

50.000 – 150.000 đồng/giờ tùy công việc có thể đạt 2–4 triệu/tháng nếu làm đều

Những công việc này phù hợp với phụ nữ từng có kinh nghiệm học tập, văn phòng hoặc có khả năng sử dụng máy tính cơ bản.

3. Bán sản phẩm nhỏ tự làm - không cần đầu tư lớn

Thay vì chọn những mặt hàng cạnh tranh cao như bánh handmade hay đồ thêu, nhiều người đang tìm các sản phẩm nhỏ, dễ bán, ít tồn kho.

Một số gợi ý:

- đồ dùng học tập cá nhân hóa (nhãn tên, sticker)

- đồ trang trí nhỏ cho phòng trẻ em

- bộ thực đơn tuần in sẵn

- file thiết kế tải về

- quà tặng đơn giản dưới 100.000 đồng

Có thể bán qua:

- Facebook cá nhân

- nhóm cư dân chung cư

- Shopee

- TikTok Shop

Nên bắt đầu với sản phẩm đơn giản, giá thấp để thử nhu cầu thị trường trước khi mở rộng.

4. Làm cộng tác viên nhập liệu hoặc gắn nhãn dữ liệu

Đây là công việc phù hợp với những khoảng thời gian rảnh ngắn trong ngày.

Một số việc phổ biến:

- nhập dữ liệu phân loại hình ảnh

- chuyển file âm thanh thành văn bản

- kiểm tra lỗi văn bản

- đánh dấu nội dung theo hướng dẫn

Mức thu nhập phổ biến:

khoảng 50.000 – 120.000 đồng/ngày nếu làm 1–2 giờ

Lưu ý quan trọng:

- không tham gia các công việc yêu cầu đóng phí trước

- ưu tiên nền tảng uy tín hoặc công ty rõ thông tin

- tránh các lời mời “thu nhập cao bất thường”

5. Làm trưởng nhóm mua chung trong khu dân cư

Mô hình mua chung đang phổ biến tại nhiều khu chung cư, đặc biệt với các sản phẩm tiêu dùng nhanh hoặc thực phẩm.

Ví dụ:

- gom đơn trái cây, rau sạch

- gom đơn đồ ăn sáng

- gom đơn đồ gia dụng giá tốt

- bán combo đồ dùng gia đình

Người tổ chức chỉ cần:

- đăng bài trong nhóm cư dân

- tổng hợp đơn nhận hoa hồng từ nhà cung cấp

Hoa hồng thường dao động:

5% – 15% giá trị đơn hàng

Nếu duy trì đều 3–4 sản phẩm mỗi tuần, thu nhập có thể đạt 2–5 triệu/tháng mà không cần vốn lớn.

Nhiều mẹ nội trợ chia sẻ rằng chỉ cần 2–3 giờ mỗi ngày, thu nhập có thể tăng thêm 2–6 triệu đồng mỗi tháng, đủ để chi trả tiền điện, tiền sữa hoặc tích lũy quỹ dự phòng cá nhân.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc có thêm nguồn thu linh hoạt giúp phụ nữ chủ động tài chính hơn, đồng thời giảm áp lực phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Quan trọng nhất, những công việc này không yêu cầu thay đổi hoàn toàn cuộc sống, mà chỉ cần tận dụng những khoảng thời gian rảnh trong ngày một cách hợp lý.

Lưu ý khi chọn công việc làm thêm tại nhà Một số nguyên tắc giúp giảm rủi ro tài chính: - ưu tiên công việc không yêu cầu vốn lớn ban đầu - tránh các khóa học online hứa hẹn thu nhập cao nhanh - bắt đầu nhỏ để thử mức độ phù hợp - kết hợp 2 công việc thay vì phụ thuộc 1 nguồn thu - dành thời gian cố định mỗi ngày để duy trì ổn định



