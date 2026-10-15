Bệnh viện FV trở thành bệnh viện đối tác đầu tiên của Encare AB (Thụy Điển) tại Việt Nam triển khai chương trình Phục hồi sớm sau phẫu thuật ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery – ERAS®). Qua đó, FV gia nhập mạng lưới hợp tác của Encare gồm 22 bệnh viện tại 11 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, hướng đến chuẩn hóa chăm sóc phẫu thuật theo hướng dẫn quốc tế, ứng dụng dữ liệu để đánh giá kết quả và liên tục cải tiến chất lượng điều trị.

Theo phía đại diện bệnh viện thì đây là phương pháp chăm sóc phẫu thuật dựa trên bằng chứng khoa học, hướng đến giảm những tác động bất lợi của phẫu thuật và hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm hơn. Quy trình này giúp người bệnh được chuẩn bị tốt nhất trước phẫu thuật, đồng thời được chăm sóc xuyên suốt để quá trình hồi phục thuận lợi hơn.

Tại bệnh viện, nhiều nguyên tắc hỗ trợ phục hồi sớm đã được áp dụng trong thực hành lâm sàng từ trước. Điểm mới của chương trình hợp tác với Encare là đưa các thực hành này vào một lộ trình triển khai có cấu trúc, với hướng dẫn chuyên môn thống nhất, đào tạo liên chuyên khoa và có hệ thống theo dõi mức độ tuân thủ cũng như đánh giá kết quả điều trị. Đây là bước tiến giúp FV đánh giá việc thực hiện quy trình một cách hệ thống hơn, nhận diện những điểm cần cải thiện và duy trì hoạt động nâng cao chất lượng dựa trên dữ liệu thực tế.

Chương trình được triển khai trước tiên trong hai lĩnh vực: phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối. Mỗi ê-kíp triển khai có sáu thành viên, với sự tham gia của bác sĩ phẫu thuật, điều dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên vật lý trị liệu và điều phối viên.

Theo TS.BS Lê Trọng Phát, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay, những nguyên tắc của ERAS – với mục tiêu giúp người bệnh mau hồi phục - trên thực tế đã được áp dụng tại Khoa Chấn thương chỉnh hình từ trước. Với ERAS®, những thực hành này được đặt trong một lộ trình chăm sóc có hướng dẫn rõ ràng, giúp đội ngũ y tế phối hợp đồng bộ hơn dựa trên nền tảng đa chuyên khoa sẵn có của FV. Ông cũng nhấn mạnh rằng phục hồi sau phẫu thuật không chỉ phụ thuộc vào quy trình chăm sóc mà còn liên quan đến kỹ thuật mổ và nhiều yếu tố chuyên môn khác.

ThS.BSCKII Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, cho biết giá trị của ERAS® nằm ở việc kết nối những thực hành chuyên môn hiệu quả thành một lộ trình chăm sóc thống nhất. Khi bác sĩ, điều dưỡng và các chuyên gia liên quan cùng tuân thủ hướng dẫn chung, việc phối hợp điều trị, theo dõi và đánh giá chất lượng chăm sóc sẽ có hệ thống hơn

Theo ThS.BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, ERAS® chuẩn bị cho người bệnh ngay từ trước ca mổ, giúp họ hiểu rõ mình sẽ trải qua những gì và cần chủ động chuẩn bị như thế nào. Từ dinh dưỡng, vận động trước phẫu thuật đến kiểm soát đau, ăn uống, vận động và tự chăm sóc sau mổ, người bệnh trở thành một phần của quá trình hồi phục thay vì chỉ tiếp nhận chăm sóc từ ê-kíp y tế. Bác sĩ Sơn cho biết, một phân tích tổng hợp trên JAMA Network Open năm 2024 ghi nhận ERAS® giúp giảm trung bình gần 2 ngày nằm viện và giảm khoảng 29% nguy cơ tương đối của biến chứng so với chăm sóc thông thường.