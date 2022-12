Không chỉ Argentina vô địch, Qatar cũng thắng đậm World Cup 2022 theo một cách khác

Cuối cùng, Qatar đã đạt được điều mình muốn.

Quốc gia sa mạc nhỏ bé, một bán đảo hình ngón tay cái, không khao khát gì hơn là được biết đến nhiều hơn, trở thành một “cầu thủ” thực sự được người ta nhớ tên trên trường thế giới. Vào năm 2009, vương quốc dầu mỏ đã đặt ra một mục tiêu dường như không thể thực hiện được: tổ chức World Cup - giải đấu thể thao lớn nhất, nổi tiếng nhất thế giới. Và rồi, Qatar thực sự đã tổ chức giải đấu tốn nhiều chi phí hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, tính cả về thời gian lẫn tiền bạc.

Chiến thắng của đất nước thua toàn bộ cả 3 trận

Đội tuyển Qatar rõ ràng không phải là một đội đủ mạnh để chinh chiến World Cup. Họ đã thua cả 3 trận của mình, rời cuộc thi với thành tích tệ nhất so với bất kỳ nước chủ nhà nào trong lịch sử. Nhưng những gì Qatar đạt được thì lại quá nhiều.

Vào tối Chủ nhật, khi pháo hoa lấp lánh trên bầu trời Lusail, khi các cổ động viên Argentina cất tiếng hát và ngôi sao của họ, Lionel Messi, rạng rỡ nâng cao chiếc cúp mà anh đã chờ đợi cả đời để được chạm tay vào, thì mọi người đều đã biết đến Qatar.

Có hàng loạt điều ngoạn mục đã xảy ra trong một đêm: một trận chung kết trong mơ giữa Argentina với Pháp, danh hiệu World Cup đầu tiên cho Messi - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một trận đấu lôi cuốn được giải quyết sau 6 bàn thắng và một loạt sút luân lưu. Và như để ghi dấu ấn cuối cùng của dân tộc vào kỳ World Cup đầu tiên ở Trung Đông, Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã chặn Messi đang tươi cười rạng rỡ trên đường nhận chiếc cúp lớn nhất hành tinh và kéo anh trở lại. Còn một việc nữa cần phải làm.

Tiểu vương đã lấy ra một chiếc áo choàng đen có tua vàng, chiếc áo choàng đen truyền thống được mặc ở vùng Vịnh trong những dịp đặc biệt, và khoác nó lên vai Messi trước khi trao chiếc cúp vàng 18 karat.

Tiểu vương Qatar khoác lên người Lionel Messi chiếc áo truyền thống của người Ả Rập

Pháo hoa đã nổ tại sân vận động Lusail sau khi Argentina được trao chiếc cúp vô địch thế giới. Nhưng còn một đất nước nữa chiến thắng giải đấu này, đó là nước chủ nhà Qatar.

Trong một tháng, Qatar đã trở thành trung tâm của thế giới, tạo nên một kỳ tích mà không nước láng giềng nào trong thế giới Ả Rập có thể đạt được. Kỳ tích không thể tưởng tượng được này bắt đầu từ khi Sepp Blatter, cựu chủ tịch FIFA thông báo trong hội trường Zurich vào ngày 2 tháng 12 năm 2010 rằng Qatar sẽ đăng cai World Cup 2022.

Qatar có lẽ là một trong những nước chủ nhà không phù hợp nhất cho một giải đấu có quy mô như World Cup. Nó là một đất nước thiếu sân vận động, cơ sở hạ tầng và lịch sử đến nỗi các nhà đánh giá của chính FIFA đã dán nhãn “rủi ro cao”. Nhưng người Qatar đã tận dụng một ưu điểm mà họ có thừa: tiền.

Lễ khai mạc World Cup 2022

Qatar đã bắt tay vào một dự án không khác gì xây dựng lại toàn bộ đất nước của mình để phục vụ cho một giải đấu bóng đá kéo dài một tháng. Hàng tỷ đô la đã được chi tiêu để xây 7 sân vận động mới và các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Nhưng như thế vẫn chưa phải là hết. Qatar còn “vung tiền” mua lại các đội thể thao và quyền thể thao trị giá hàng tỷ đô la, đồng thời thuê các ngôi sao thể thao và người nổi tiếng để ủng hộ, đóng quảng cáo cho mình.

Và tất cả những thứ đó đã được trưng bày vào Chủ nhật. Vào thời điểm trận đấu cuối cùng diễn ra ở sân vận động Lusail trị giá 1 tỷ USD, khi người ta chưa ai biết Argentina hay Pháp sẽ thắng, Qatar đã không thể thua. Trận đấu được chiếu trên khắp Trung Đông trên beIN Sports, một đài truyền hình thể thao khổng lồ được thành lập sau khi Qatar giành được quyền đăng cai World Cup. Đất nước này cũng đang sở hữu hai cầu thủ xuất sắc nhất trên sân - Messi của Argentina và ngôi sao người Pháp Kylian Mbappé. Cả hai đều đang có hợp đồng với câu lạc bộ Pháp thuộc sở hữu của Qatar, Paris St.-Germain.

Pháo hoa rực sáng trên sân vận động Lusail sau khi tìm ra chủ nhân mới của cúp vàng

Cả thế giới hướng về thế giới Ả Rập

Cũng có không ít những thách thức đã xảy ra. Một số là do Qatar tự tạo ra, chẳng hạn như lệnh cấm đột ngột bán rượu bia trong khuôn viên sân vận động chỉ hai ngày trước trận đấu đầu tiên đó. Nhưng trên sân, cốt truyện đã được xây dựng quá tốt. Có những bàn thắng tuyệt vời và những trận đấu tuyệt vời, những pha đảo lộn ngoạn mục và vô số những pha ghi bàn đầy bất ngờ đã tạo nên những anh hùng mới, đáng chú ý nhất là trong thế giới Ả Rập.

Đầu tiên là Ả Rập Xê Út, đội hiện có thể tuyên bố là người duy nhất đã đánh bại nhà vô địch World Cup với trận thắng không ai tin nổi ở vòng bảng. Ma-rốc, đội chỉ một lần lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup đã trở thành đội châu Phi đầu tiên tiến vào bán kết sau chuỗi chiến thắng khó tin trước các đối thủ nặng ký của bóng đá châu Âu như Bỉ, Tây Ban Nha và sau cùng là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Những kết quả đó đã khơi dậy tinh thần ăn mừng trên khắp thế giới Ả Rập.

Ma-rốc trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup trong lịch sử giải đấu

World Cup đem hình ảnh của Qatar ra toàn thế giới, thậm chí còn giúp Qatar củng cố quan hệ ngoại giao với các láng giềng trong khu vực. Vào năm 2017, Bahrain, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cắt đứt quan hệ với Qatar. Nhưng giải đấu đã giúp biến việc tẩy chay năm ấy trở thành một ký ức xa vời, mờ nhạt.



Tại lễ khai mạc giải đấu, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani của Qatar đã nói chuyện thân thiết với nhau. Thái tử Ả Rập Xê Út thậm chí còn quàng chiếc khăn quàng cổ màu nâu đỏ và trắng truyền thống của những người ủng hộ Qatar. Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi cũng tham dự lễ khai mạc World Cup. Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan đã đến Qatar trong thời gian diễn ra World Cup và gọi giải đấu này là một “thành công” đối với tất cả người dân Ả Rập. Những nước láng giềng cũng được hưởng lợi từ công sức Qatar.

Qatar đã tốn quá nhiều sức lực để tổ chức giải đấu trong mơ này. Và họ đã có được chính xác những gì họ muốn từ World Cup.

Nguồn: The New York Times, The Nation