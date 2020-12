Không cần Tinder, Nhật Bản sẽ sớm ra mắt dịch vụ hẹn hò bằng AI

Liên tục trong 13 năm qua, dân số Nhật Bản đã không ngừng bị thu hẹp. Quốc gia này có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và không có đủ số trẻ được sinh ra để thay thế dân số già đi. Nhật Bản cũng là quốc gia có tỷ lệ người trên 65 tuổi cao nhất so với bất kỳ nước nào khác trên thế giới.

Lý do cho vấn đề này không hoàn toàn rõ ràng, nhưng một số yếu tố góp phần có thể bao gồm sự bất an về kinh tế, việc phụ nữ ưu tiên sự nghiệp hơn nuôi gia đình hay các tiêu chuẩn nhập cư nghiêm ngặt khiến một số người nước ngoài không muốn sinh con. Năm 2019, chỉ có 864.000 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Nhật Bản, giảm 5,9% so với năm trước đó. Đây cũng là mức sinh thấp nhất lịch sử.

Nhưng không dừng lại ở đó, những người trẻ tuổi ở Nhật Bản dường như không chỉ không quan tâm đến việc sinh con, mà còn chẳng để ý tới vấn đề hôn nhân. Tỷ lệ kết hôn giảm từ 800.000 vào năm 2000 xuống 600.000 năm 2019.



Một đám cưới ở Nhật, điều đang rất được khuyến khích tại quốc gia này.

Chính phủ Nhật Bản đang rất lo ngại, bởi nền kinh tế đất nước và hạnh phúc của người dân đang bị đe dọa. Đó là lý do tuần trước, Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo họ đang đầu tư 2 tỷ yên (khoảng 19,2 triệu USD) cho một sáng kiến mà họ hy vọng sẽ tạo ra một động lực cần thiết cho việc hẹn hò, kết hôn, tình dục và sinh con. Đó là "AI mai mối".

Trên thực tế, vấn đề mai mối này đã được triển khai từ lâu. Nhật Bản được chia thành 47 quận, và chính quyền của khoảng 25 quận trong số này đã cung cấp một số loại dịch vụ mai mối cho người dân. Tuy nhiên, các dịch vụ này chỉ cung cấp yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin như độ tuổi, thu nhập và trình độ học vấn để sau đó hiển thị một danh sách những người độc thân có thể là đối tác tiềm năng.

Tuy nhiên, Văn phòng Nội các cho rằng các hệ thống như vậy không đủ tiên tiến để hỗ trợ đầy đủ trong việc hướng những người độc thân đến các mối quan hệ lãng mạn. Do đó, đề án nhằm triển khai việc đưa công nghệ trí thông minh nhân tạo vào hỗ trợ việc ghép đôi, nhằm giúp mọi người tìm thấy người mà họ tương thích về mặt tính cách, thậm chí dù họ nằm ngoài phạm vi ưa thích của nhau về độ tuổi, thu nhập hoặc học vấn.

Quan điểm mới cho rằng tính cách là chìa khóa của hôn nhân. Bởi chúng ta muốn một người không chỉ chịu đựng được chúng ta mà còn phải thấy quý mến những điều kỳ quặc của riêng mình. Thông qua việc yêu cầu người dùng trả lời các câu hỏi về các chủ đề liên quan đến sở thích và giá trị của bản thân, thuật toán sau đó sẽ tìm kiếm những gì nó cho là phù hợp nhất.

Trên thực tế, một số ứng dụng hẹn hò nổi tiếng đã sử dụng công nghệ AI. OKCupid sử dụng máy học để "kết nối mọi người" và biến nó như một "công cụ cải thiện cộng đồng". Ứng dụng Tinder sử dụng AI để xác minh ảnh của người dùng và lọc nội dung phản cảm. Và thuật toán trong bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào cũng đều sẽ chỉ định cho mỗi người dùng một "giá trị", dựa trên số lượng người "thích" anh ấy hoặc cô ấy, sau đó sử dụng giá trị này để xác định thứ tự hiển thị các kết quả phù hợp tiềm năng.

Nghe thì khá khủng khiếp, nhưng ở một mức độ nào đó thì đó là cách cuộc sống đang vận hành. Tại Mỹ, hẹn hò trực tuyến hiện là cách phổ biến nhất để các cặp đôi gặp nhau. Và các quan chức Nhật Bản hi vọng điều này sẽ xảy ra ở quốc gia mình.

Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia của Nhật đang dự đoán rằng với tỷ lệ sinh hiện tại, dân số nước này sẽ giảm từ 127 triệu người vào năm 2015 xuống còn 88 triệu người vào năm 2065.

Dẫu vậy, tình yêu rất phức tạp và việc đưa các thuật toán vào để cố gắng kích hoạt nó không hề dễ dàng. Bất kỳ ai đã sử dụng ứng dụng hẹn hò đều biết điều đó. Nhưng thời điểm tuyệt vọng đòi hỏi các biện pháp tuyệt vọng, và Nhật Bản dường như đang ở trong một thời điểm tuyệt vọng như vậy. Với việc triển khai AI để cố gắng nuôi dưỡng sự lãng mạn ở một nơi mà lãng mạn đang được coi là vô cùng cần thiết, thì ít ra đó có thể không phải là ý tưởng tồi tệ nhất.



Theo dự kiến kế hoạch sẽ chính thức khởi động vào mùa xuân năm sau.