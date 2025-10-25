Hà Nội đang bước vào những ngày thu dịu dàng, nắng vừa đủ, gió vừa vặn. Trên mạng xã hội, nhiều người truyền tai nhau về một "chợ hoa mới" ngay trung tâm thành phố – góc giao giữa phố Trương Hán Siêu và Nguyễn Du. Tại đây, những gánh hoa, thùng xe nhỏ đầy sắc màu rực rỡ đang thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không cần dậy sớm chạy lên Quảng Bá, cũng chẳng phải đặt hoa nhập trên mạng, chỉ cần ghé qua con phố nhỏ này là bạn đã có thể mang về những bó hoa tươi tắn, giá rẻ bất ngờ, lại còn được chụp ảnh trong không gian thơ mộng đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

"Góc hoa nhỏ" giữa lòng phố cổ

Phố Trương Hán Siêu vốn yên tĩnh, nằm kề bên hồ Thiền Quang, lâu nay được biết đến với những quán cà phê cũ kỹ, hàng cây cổ thụ và cảm giác rất "Hà Nội xưa". Gần đây, đoạn giao giữa Trương Hán Siêu – Nguyễn Du bỗng trở nên đông vui hơn thường lệ khi xuất hiện hàng loạt xe đẩy, gánh hàng rong và cửa hàng nhỏ bán hoa tươi.

@phammy97

Trên TikTok, nhiều tài khoản như @subonday, @viviondichoi hay @phammy97 đã chia sẻ hình ảnh "góc hoa" này với hàng chục ngàn lượt xem. Những video ghi lại cảnh từng bó cúc họa mi, baby trắng, tulip nhập được sắp xếp khéo léo trong những thùng, xen giữa là tiếng rao nhỏ nhẹ của các cô bán hàng. Bối cảnh đó, cộng với ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều, khiến khung hình trở nên vừa thơ vừa đời thường – đúng kiểu Hà Nội mà nhiều người vẫn yêu.

Người dân quanh khu vực cho biết, các hàng hoa ở đây chủ yếu lấy từ chợ đầu mối Quảng Bá vào sáng sớm, nhưng được sắp lại và bán lẻ cho khách qua đường. Nhờ chi phí thuê mặt bằng thấp, hoa được bán rẻ hơn hẳn so với các cửa hàng lớn. Đương nhiên, giá hoa không thể nào rẻ bằng chợ đầu mối nhưng so với vị trí trung tâm thì địa điểm này cũng khá hợp lý để mua hoa với nhu cầu của nhiều người.

Hoa rẻ, đẹp và "đi chụp ảnh là hợp lý nhất"

Điểm khiến khu phố này "hot" chính là giá. Một bó hoa cúc họa mi chỉ khoảng 25.000 – 35.000 đồng, hoa hồng Ecuador hay tulip nhập có giá dao động từ 50.000 – 80.000 đồng, rẻ hơn gần một nửa so với các tiệm hoa boutique trong trung tâm. Chỉ khoảng 120.000 - 150.000 đồng, bạn cũng có thể sở hữu một bó hoa to đẹp.

@ilike.travel

Theo chia sẻ của người dùng TikTok @ilike.travel, dù là hoa nội hay hoa nhập, các bó ở đây đều được cắm gọn gàng, phối màu khéo, dễ mang về cắm lọ hoặc chụp ảnh. Bạn cũng có thể yêu cầu bó theo mẫu, tuy nhiên cách bó không có gì quá sang chảnh nhưng vẫn đẹp. Một điều lưu ý là khu vực này không có chỗ để xe, mọi người cần tìm nơi để xe trước khi đi dạo.

Không chỉ các cô gái trẻ, nhiều người trung niên, khách du lịch hay thậm chí các studio chụp ảnh cưới cũng bắt đầu tìm đến đây để lấy bối cảnh. Giữa nền tường vàng, cửa gỗ, tiếng chuông xe đạp và sắc hoa ngập tràn, ai cũng có thể hóa thành "nàng thơ Hà Nội" trong tích tắc.

@viviondichoi

Khi Hà Nội đẹp nhất trong năm, hoa lại nở đúng lúc

Tháng 10, Hà Nội bước sang mùa thu – thời điểm mà bất cứ ai sống ở đây cũng thấy lòng nhẹ đi vài phần. Không khí mát mẻ, nắng hiền hòa và những hàng cây đang thay lá khiến phố phường như khoác lên mình lớp áo mới. Và có lẽ cũng vì thế, hoa ở phố Trương Hán Siêu lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ đến đây không chỉ để mua hoa mà còn để "tận hưởng một buổi chiều Hà Nội đúng nghĩa": Ngồi quán cà phê bên hồ, mua vài bó cúc nhỏ, chụp vài tấm hình, rồi thong thả dạo bộ quanh phố Nguyễn Du rợp bóng cây. "Cảm giác như sống chậm lại giữa thành phố luôn vội vàng", một bạn bình luận.

Những người bán hoa cũng rất thân thiện. Họ không chèo kéo, sẵn sàng giúp khách chọn hoa theo màu, phối sẵn bó để tiện cắm. Ngoài ra, địa điểm bán hoa này còn có hoa nhập từ Hà Lan, Kenya, được bảo quản cẩn thận.

Cũng giống như Quảng Bá hay Nhật Tân, góc hoa Trương Hán Siêu không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành một phần ký ức đô thị. Giữa đời sống nhộn nhịp, những bó hoa nhỏ xinh, mùi cúc trắng hay baby thoang thoảng trong gió khiến người ta cảm nhận rõ sự dịu dàng vốn có của Hà Nội.

Một số bạn trẻ gọi vui đây là "chợ hoa mini của dân công sở", nơi có thể ghé mua hoa sau giờ làm, giá phải chăng, tiện đường về nhà. Dù chỉ là vài bó nhỏ, nhưng khi đặt trong phòng khách, bàn làm việc hay góc bếp, hoa mang lại cảm giác tươi mới, nhẹ nhõm đúng như cách người Hà Nội tìm thấy hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.

Ảnh: Chiến Hữu Nguyễn

Không cần phải lên tận Quảng Bá mỗi sáng sớm, cũng chẳng cần đặt hoa qua mạng với giá cao, "chợ hoa mini" ở Trương Hán Siêu – Nguyễn Du đang trở thành địa điểm được nhiều người yêu thích. Hoa rẻ, đẹp, đa dạng, lại nằm giữa khung cảnh cổ kính của Hà Nội, đủ để bất kỳ ai cũng muốn dừng chân.

Và nếu bạn đang tìm một lý do để ra ngoài, hãy chọn một buổi sáng nắng nhẹ, ghé mua vài bó hoa, rồi lang thang chụp vài tấm hình. Giữa nhịp sống nhanh của thành phố, có đôi khi, chỉ cần dừng lại bên một gánh hoa nhỏ cũng đủ để thấy Hà Nội đáng yêu đến nhường nào.