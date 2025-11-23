Không biết khen phim Trung Quốc này bao nhiêu mới đủ: Cặp chính đẹp đến tận cùng, bảo sao lập kỷ lục nhanh nhất 2025

Ngay sau khi chính thức lên sóng, bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng với sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đã nhanh chóng khẳng định vị thế "Dự án S+ nền tảng" hàng đầu, thiết lập một tiêu chuẩn mới về thành tích đầu tư và sức hút khán giả. Chỉ trong vài tập đầu tiên được phát sóng độc quyền trên nền tảng (với 3 tập cho tài khoản VIP và 4 tập cho SVIP vào lúc 18h Trung), bộ phim đã tạo nên một "cú nổ" về nhiệt độ.

Sự bùng nổ của bộ phim được thể hiện rõ rệt qua các con số kỷ lục: nhiệt độ khởi điểm đã đạt ngưỡng 18.430, và sau đó, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đã trở thành tác phẩm hiện đại đạt các mốc nhiệt độ 20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, và 25.000 nhanh nhất trong năm 2025. Đặc biệt, chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi lên sóng, bộ phim đã lập tức leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Maoyan, chứng minh sức hút bùng nổ tức thì.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt nhiệt độ, khả năng chiêu thương của dự án cũng vô cùng rực rỡ. Chỉ trong 4 tập đầu, bộ phim đã thu hút sự tham gia của 5 thương hiệu lớn. Tổng số lượng quảng cáo trước và giữa phim được ghi nhận ở mức rất tốt trên nền tảng, cụ thể là 21 quảng cáo giữa phim và 353 quảng cáo trước phim. Đáng chú ý, thương hiệu An Mộ Hi do Địch Lệ Nhiệt Ba làm đại ngôn đã "bao thầu" tới 59 giây quảng cáo trong phim, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của các nhãn hàng vào tiềm năng thương mại của bộ phim.

Trước thời điểm lên sóng, sự mong đợi của khán giả dành cho tác phẩm đã đạt đỉnh điểm với con số khổng lồ 840 hot search trên các kênh truyền thông. Sức mạnh fandom của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng góp phần làm tăng thêm thành tích, với chiến dịch bao rạp lên tới hơn 128.000 suất chiếu và con số này được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Các cảnh hành động trong phim vô cùng đẹp mắt

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vĩ Ngư, khai thác thế giới đô thị - huyền nghi - giả tưởng, nơi con người phải đối mặt với tổ chức cổ xưa và lời nguyền tồn tại hàng nghìn năm. Trung tâm câu chuyện là Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Viên Thác (Trần Tinh Húc), hai con người mang sứ mệnh khác nhau nhưng buộc phải hợp tác để vén màn bí mật.

Thuộc thể loại huyền nghi nhưng phim vẫn dành không ít không gian cho tuyến tình cảm, tạo sự cân bằng giữa kịch tính và lãng mạn. Nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba có màn “lột xác” mạnh mẽ khi rời bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành đặc vụ mạnh mẽ, thuần thục các cảnh chiến đấu. Những phân đoạn như múa dao, né đòn, trượt dài trên mặt đất hay gương mặt lấm lem máu cho thấy cô hoàn toàn phù hợp với khí chất chiến đấu của nguyên tác.

Đảm nhận vai Viên Thác là Trần Tinh Húc, nam diễn viên từng ghi dấu ấn với Đông Cung, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường và Nhất Kiến Khuynh Tâm, anh tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại hình và diễn xuất. Nhân vật của anh mang nỗi đau mất gia đình và quyết tâm truy tìm sự thật đằng sau bi kịch ấy, để rồi trên hành trình đó anh gặp Nhiếp Cửu La và cùng cô chống lại chủng tộc ăn thịt người Địa Kiêu. Tác phẩm được kỳ vọng mang đến sắc thái mới mẻ trong dòng phim đô thị Trung Quốc, vừa đậm chất huyền nghi, vừa giữ được cảm xúc từ câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính.

Phản hồi của cư dân mạng về phim:

- Đánh như vậy mới gọi là đánh thật, không cần quá đẹp mắt, chỉ cần có lực. Nhiều phim đánh đấm mà trông như múa, fan thì khen lấy khen để, còn tôi chỉ biết cười. Đây mới là kiểu đánh chân thực. Nhiệt Ba rất hợp với dạng phim nữ cường, đừng đóng mấy phim ngôn tình sến nữa, hình tượng đó thật sự không hợp với cô.

- Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đã rất hợp với những vai có cảnh hành động. Mấy năm trước tôi từng xem một bộ phim cô đóng vai vệ sĩ, đánh đấm rất mạnh và dứt khoát.

- Thấy Nhiệt Ba rất hợp vai đả nữ, vừa xinh đẹp vừa đánh đẹp, động tác có lực, tổng thể rất ổn mọi người ạ.

- Phải công nhận các cảnh đánh nhau được quay rất nghệ thuật. Xem mà thấy vừa có lực, vừa đẹp, cảm giác rất đã mắt.

- Phim có chỉnh sửa đôi chút so với nguyên tác nhưng nhìn chung vẫn khá sát.

- Hiện tôi đang xem, tạm thời thấy ổn, chưa có gì để chê. Tuy nhiên, thể loại này khá kén người xem.