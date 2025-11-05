Tướng Môn Độc Hậu đang trở thành cái tên khiến cả giới giải trí Trung Quốc mệt mỏi. Từ một dự án cổ trang được kỳ vọng, bộ phim nay lại bị chê là mượn danh các ngôi sao để tạo nhiệt, khi mỗi tháng đều có “dưa” mới về diễn viên chính.

Từ đại IP thành tâm điểm hỗn loạn

Được Tencent và công ty Tân Lệ sản xuất, Tướng Môn Độc Hậu là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thiên Sơn Trà Khách tác giả nổi tiếng với Mặc Vũ Vân Gian, Nhạn Hồi Thời, Cẩm Nguyệt Như Ca. Truyện từng được xếp vào “tứ đại cổ ngôn”, mang màu sắc báo thù, trạch đấu và nữ chủ mạnh mẽ.

Tướng Môn Độc Hậu từng là dự án được mong chờ nhất

Nội dung kể về Thẩm Diệu, tiểu thư nhà tướng từng hết lòng phò tá người yêu lên ngôi, để rồi bị phản bội, mất con và bị xử tử. Khi trọng sinh về tuổi 14, nàng thề sẽ thay đổi số phận, bảo vệ gia đình và báo thù những kẻ từng hại mình. Trong hành trình đó, nàng gặp thế tử Tạ Cảnh Hành người vừa là đồng minh, vừa là tình lang định mệnh.

Với mô-típ cổ điển, Tướng Môn Độc Hậu vốn được kỳ vọng là siêu phẩm cổ trang kế thừa trào lưu nữ chủ. Nhưng thay vì tiến triển, dự án lại trở thành tâm điểm của chuỗi tin đồn dài bất tận.

Danh sách "tin đồn" khiến khán giả ngao ngán

Kể từ khi dự án được xác nhận chuyển thể, gần như tháng nào mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện tin đồn dàn cast mới. Một trong những cặp đôi được réo tên thời gian đầu nhiều nhất có lẽ là Tống Tổ Nhi và Ngô Lỗi. Nhiều khán giả cho rằng nếu Tống Tổ Nhi thực sự vào vai Thẩm Diệu, còn Ngô Lỗi đóng Tạ Cảnh Hành thì đây sẽ là cặp đôi nhan sắc vàng của màn ảnh. Tuy nhiên, phía hai diễn viên đều chưa xác nhận, khiến người hâm mộ không rõ đâu là thật đâu là chiêu trò câu view.

Tống Tổ Nhi - Ngô Lỗi từng là 2 cái tên được nhắc tới

Sau đó, hàng loạt những cái tên khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Dương Điền Điềm, Triệu Lệ Dĩnh, Mạnh Tử Nghĩa… cũng được liệt kê. Trong khi nữ chính vẫn là dấu hỏi, phía nam chính lại vướng ồn ào lớn hơn. Theo nhiều blogger, Tân Lệ đang gây sức ép để Vương Hạc Đệ nhận vai Tạ Cảnh Hành nhằm “giữ danh tiếng” cho dự án sắp hết hạn bản quyền. Thông tin này lập tức khiến fandom của anh nổi giận.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Mạnh Tử Nghĩa

Fandom của Vương Hạc Đệ đồng loạt phản đối Tướng Môn Độc Hậu

Trên Weibo, các nhóm fan đồng loạt đăng bài kêu gọi “Vĩnh viễn từ chối Tướng Môn Độc Hậu”, chỉ trích dự án là “chiếc bánh độc” với ba lý do: Kịch bản lỗi thời, nhân vật nam mờ nhạt, và ê-kíp sản xuất yếu. Bài viết phân tích chi tiết cho rằng đây là thể loại cổ trang nữ chủ cũ kỹ, kịch bản chưa hoàn chỉnh, trong khi nhà sản xuất bị cho là ưa chiêu trò truyền thông.

Mới đây nhất, Chương Nhược Nam lại trở thành cái tên được réo lên để PR cho phim. Khi vừa có thông tin cô đang tiếp xúc sâu với dự án đã trở thành chủ đề bàn tán trên weibo. Thậm chí mới là tin đồn thôi nhưng Chương Ngược Nam đã nhận vô số "gạch đá". Nhiều người cho rằng Chương Nhược Nam hoàn toàn không phù hợp với hình tượng Thẩm Diệu. Theo netizen, nữ diễn viên xinh đẹp nhưng khá nhạt, khó có thể thành công hoá thân thành Thẩm Diệu. Không chỉ vậy, theo nhiều người, Chương Nhược Nam không hề hợp với cổ trang.

Phía Chương Nhược Nam lên tiếng phủ nhận trong tích tắc vì không muốn liên quan tới dự án phim thị phi này

Để tránh những thị phi không đáng có, ngay lập tức, phía người đẹp họ Chương đã ra thông báo phủ nhận.

Chính vì thế, hiện tại Tướng Môn Độc Hậu đang là "dự án có độc", diễn viên nào bị réo tên cũng không lấy làm vui vẻ gì. Không ít bình luận mỉa mai rằng phim này “lấy diễn viên ra để PR”, “đạo diễn yếu mà lại thích dựng chuyện” và “chưa quay đã ngập thị phi”.

Đến nay, Tướng Môn Độc Hậu vẫn chưa có ngày khởi quay, chưa chốt diễn viên chính thức. Câu chuyện từ một tiểu thuyết từng được xếp vào hàng “kinh điển cổ ngôn” nay lại trở thành ví dụ điển hình cho cách PR phản tác dụng.

Nếu trước đây khán giả chờ đợi một bản phim trạch đấu tinh tế, thì giờ đây, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi khi mỗi tháng lại có thêm một cái tên bị kéo vào. Và có lẽ lời khuyên hợp lý nhất lúc này chính là: Ai rủ xem phim này, nhớ chạy thật xa.