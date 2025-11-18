Phim Trung Quốc cấp S mà quay cỡ này: Ngựa to gấp 5 lần người, cổ trang mà tưởng siêu nhân Gao

Nếu phải chỉ ra bộ phim cổ trang thảm họa nhất năm 2025, đáp án chắc chắn là Sơn Hà Chẩm. Dù nội dung nguyên tác được đánh giá cao, thế nhưng khi chuyển thể thành phim, rất nhiều vấn đề đã khiến cho người hâm mộ bị sốc toàn tập và không còn nhận ra "đứa con tinh thần" mình yêu thích.

Ở tập cuối phim Sơn Hà Chẩm, Sở Du và Vệ Uẩn đã có cái kết hạnh phúc bên nhau.

Mới đây, Sơn Hà Chẩm đã phát sóng tập cuối cùng. Hai nhân vật chính Vệ Uẩn - Sở Du sau bao sóng gió cuối cùng cũng được nắm tay nhau, bình yên ngắm nhìn phong cảnh thiên hạ. Dù mang đến một cái kết có hậu, thế nhưng điều đó chẳng giúp phim nhận được lời khen. Trái lại, Sơn Hà Chẩm lại một lần nữa vấp phải làn sóng chỉ trích, chê bai dữ dội vì những góc quay thảm họa từ đạo diễn Chu Tĩnh Thao.

Thế nhưng cái kết có hậu không giúp Sơn Hà Chẩm thoát khỏi chỉ trích khi mà đạo diễn Chu Tĩnh Thao đã mang đến một cảnh quay thảm họa.

Cụ thể, không hiểu vì lý do gì mà Chu Tĩnh Thao có thể chọn một góc máy khiến cho cặp đôi chính trông bé chỉ bằng 1/5 ngựa của họ. Trên mạng xã hội, netizen bất bình cho rằng việc sản xuất phim quá cẩu thả, vô tâm, không hề xứng tầm với một dự án cấp S. Một số thì mỉa mai rằng có lẽ cảnh quay này được lấy cảm hứng từ loạt phim siêu nhân Gao nổi tiếng.

Một vài bình luận của netizen về cảnh quay thảm họa trong phim Sơn Hà Chẩm:

- Chắc rửa tiền chứ cấp S nào mà quay như này.

- Cỡ này là phim trường Actack On Titan à, haha.

- Chắc cảm hứng từ siêu nhân Gao.

- Ngựa titan cưỡi hay gì.

- Tiền trả cho phiên 1 phiên 2 hết rồi, đến tay ekip còn cái nịt nên làm đại khái thôi mong khán giả hiểu cho.

Cho đến tận tập cuối, Tống Thiến vẫn không thể cải thiện diễn xuất của mình.

Nói thêm về Sơn Hà Chẩm, bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch, do Tống Thiến và Đinh Vũ Hề đóng chính. Kể từ lên sóng, phim đã phải nhận nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là vai nữ chính Sở Du của Tống Thiến. Cô bị chê quá già so với nam chính Đinh Vũ Hề. Không chỉ vậy, diễn xuất yếu kém mãi vẫn không được cải thiện. Bởi vậy, cả hai không hề có chút chemistry nào với nhau.

Khán giả không thấy được chemistry giữa Đinh Vũ Hề và Tống Thiến.

Đinh Vũ Hề diễn xuất không tệ, nhưng thời lượng lên hình của anh bị cắt bỏ quá nhiều.

Về phần Đinh Vũ Hề, anh bị cắt cảnh quá nhiều, thời lượng xuất hiện không xứng danh nam chính. Dĩ nhiên, một bộ phim mà thời lượng xuất hiện của nam chính bị cắt quá nhiều, nội dung cũng chẳng thể liền mạch, mang đến nhiều cảm xúc. Nếu phải chỉ ra điểm sáng duy nhất, đó có lẽ là sự hiện diện của Tào Tuấn. Thế nhưng với việc chỉ đảm nhận vai nam phụ, anh cũng chẳng thể cứu lấy bộ phim.

