Còn ai chê Park Min Young xấu nữa không?

Cách đây không lâu, Park Min Young từng trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán tiêu cực về ngoại hình. Trong một số dự án phim và sự kiện trước đó, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt gầy sọp, đôi má lõm sâu và vóc dáng mỏng manh đến mức đáng ngại. Mỹ nhân sinh năm 1986 nhận về nhiều lời chê bai, cho rằng cô đã lạm dụng thẩm mỹ dẫn đến gương mặt biến dạng, mất đi vẻ ngọt ngào vốn có.

Sau một thời gian dài khiến người hâm mộ lo lắng vì ngoại hình xuống sắc, Park Min Young đã chính thức trở lại với diện mạo không thể rạng rỡ hơn. Những hình ảnh mới nhất của cô đang lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn, như một lời đáp trả đanh thép cho những ai từng cho rằng "nữ hoàng dao kéo" đã bước qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Park Min Young đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hạng A là "thích xấu thì xấu, thích đẹp là đẹp ngay".

Không còn vẻ hốc hác, gương mặt của Park Min Young giờ đây đã có sức sống hơn với đôi má căng đầy, làn da trắng phát sáng. Nụ cười thương hiệu của "Thư ký Kim" đã quay trở lại, mang theo nguồn năng lượng tích cực, xóa tan vẻ mệt mỏi, u uất trước kia. Với vóc dáng có da có thịt, trông Park Min Young cũng tràn đầy sức sống hơn hẳn.

Park Min Young đã lấy lại được visual qua loạt ảnh mới.

Không còn vẻ hốc hác, gương mặt của Park Min Young giờ đây đã có sức sống hơn với đôi má căng đầy, làn da trắng phát sáng.

Park Min Young đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hạng A là "thích xấu thì xấu, thích đẹp là đẹp ngay".

Sau khi loạt ảnh được tung ra, netizen khắp nơi đã đồng loạt "quay xe" ra khen ngợi nữ diễn viên. Nhiều netizen phải thừa nhận rằng đây chính là hình ảnh “Park Min Young của ngày xưa” – xinh đẹp, cuốn hút và đầy sức sống. Những bình luận như “Cuối cùng chị đẹp đã trở lại”, “Nhan sắc này thì ai còn dám chê nữa?” xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng liên quan.

Sự trở lại về mặt ngoại hình của Park Min Young không chỉ khiến fan yên tâm mà còn cho thấy sức bền nhan sắc đáng nể của nữ diễn viên sinh năm 1986. Trải qua nhiều năm hoạt động trong làng giải trí khắc nghiệt, cô vẫn giữ được vị trí vững chắc nhờ ngoại hình nổi bật lẫn năng lực diễn xuất ổn định. Việc cô lấy lại phong độ không chỉ giúp các nhãn hàng yên tâm "chọn mặt gửi vàng" mà còn khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, có lẽ câu hỏi "Còn ai chê Park Min Young xấu nữa không?" đã có lời giải đáp rõ ràng nhất: Không một ai!

Cách đây không lâu, cô khiến khán giả phát hoảng với gương mặt không nhận ra nổi.

Park Min Young gầy gò, kéo nhan sắc cũng tụt dốc theo.

Park Min Young sinh ngày 4/3/1986, là một trong những nữ minh tinh hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, được mệnh danh là "Nữ hoàng Rom-com" nhờ khả năng tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ với mọi bạn diễn nam. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Dongguk và sớm gây chú ý nhờ vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại cùng nụ cười tỏa nắng. Park Min Young cũng là một trong số ít những ngôi sao hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của công chúng khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí cô còn được ưu ái gọi là "nữ hoàng dao kéo" vì nhan sắc quá đỗi tự nhiên và cuốn hút.

Sự nghiệp của Park Min Young là một chuỗi những tác phẩm đình đám kéo dài suốt gần hai thập kỷ. Bắt đầu từ sitcom quốc dân Gia đình là số 1 (High Kick!), cô nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A với các siêu phẩm như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Thợ săn thành phố (City Hunter) và Healer. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của cô phải kể đến vai diễn "Thư ký Kim" trong Thư ký Kim sao thế? – tác phẩm đã biến cô trở thành biểu tượng thời trang công sở trên toàn châu Á. Đến năm 2024, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh "gừng càng già càng cay" khi giảm cân kỷ lục để hóa thân vào vai bệnh nhân ung thư trong Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband), đưa bộ phim trở thành cơn sốt toàn cầu.

Về đời tư, Park Min Young từng có mối tình tốn nhiều giấy mực với tài tử Lee Min Ho và vướng vô số tin đồn "phim giả tình thật" với Park Seo Joon. Cuối năm 2022, cô trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp khi vướng vào lùm xùm liên quan đến bạn trai cũ là một đại gia tiền ảo. Tuy nhiên, cô đã vực dậy được sự nghiệp bằng bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi.

Park Min Young là "nữ hoàng dao kéo", "nữ hoàng rom-com" của màn ảnh Hàn Quốc.

