Nhìn mặt Park Min Young mà rùng cả mình

Mới đây, Park Min Young vừa khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện trong trailer phim Siren’s Kiss do tvN đăng tải. Khác xa hình tượng "nữ hoàng phim romcom" quen thuộc, lần này nữ diễn viên đã có một màn lột xác ấn tượng, mang đến cảm giác u ám, bí ẩn và đầy nguy hiểm.

Siren’s Kiss xoay quanh Cha Woo Seok (Wi Ha Joon) điều tra viên xuất sắc của Đội Điều tra Gian lận Bảo hiểm (SIU), người nắm giữ kỷ lục bắt giữ các vụ gian lận bảo hiểm nhân thọ. Trong quá trình điều tra một đường dây lừa đảo liên quan đến hàng loạt cái chết bí ẩn, anh dần bị cuốn vào mối quan hệ nguy hiểm với Han Seol A (Park Min Young), người phụ nữ bị nghi ngờ là trung tâm của tất cả.

Park Min Young trong đoạn trailer của phim Siren's Kiss.

Han Seol Ah (Park Min Young) là trưởng nhóm kiêm chuyên gia đấu giá nghệ thuật hàng đầu tại Royal Auction - trung tâm đấu giá danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Cô sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ, quyến rũ và sang trọng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một bí mật lạnh người: Mọi người đàn ông từng yêu Seol Ah đều đã chết.

Càng đào sâu sự thật, Cha Woo Seok càng bị cuốn vào sức hút chết người của Han Seol Ah. Ranh giới giữa lý trí và cảm xúc dần sụp đổ, đẩy anh vào vòng xoáy nguy hiểm, nơi câu hỏi lớn nhất không chỉ là "Cô ấy là hung thủ hay nạn nhân bị gài bẫy?", mà còn là "Liệu anh có sống sót đủ lâu để tìm ra sự thật?".

Park Min Young xuất hiện với vẻ quyến rũ, bí ẩn và có phần rùng rợn.

Trailer Siren’s Kiss mở ra bầu không khí rùng rợn, căng thẳng, nhuốm màu tâm lý - trinh thám. Park Min Young trong vai Han Seol Ah, xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp hoàn hảo nhưng ánh mắt và thần thái lại toát lên sự lạnh lẽo, khiến người xem không khỏi nổi da gà. Sự tương phản này lập tức trở thành điểm nhấn, khiến khán giả tò mò về vai diễn mới của cô.

Sau thất bại đáng tiếc của Confidence Queen, Park Min Young chịu không ít áp lực và hoài nghi về hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp. Chính vì vậy, Siren’s Kiss được xem là dự án then chốt, nơi người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ có màn trở lại mạnh mẽ và bùng nổ.

Màn kết hợp của Park Min Young và Wi Ha Joon ở Siren's Kiss thực sự rất đáng mong chờ.

Với sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạn, trinh thám, tâm lý và màu sắc giật gân, Siren’s Kiss hứa hẹn mang đến một hình ảnh Park Min Young hoàn toàn khác lạ. Nếu thể hiện trọn vẹn chiều sâu nhân vật Han Seol Ah, nữ diễn viên nhiều khả năng sẽ có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục, lấy lại niềm tin từ khán giả và khẳng định khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất.