Khởi tố vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố vụ án “ Giết người ”, “ Cướp tài sản”, xảy ra tại cửa hàng vàng Đức Nam, xã Đông Cẩm (Kim Thành, Hải Dương).

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương cũng quyết định tạm giữ hình sự hai nghi phạm Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, cùng quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) để điều tra về các tội danh trên.

Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt nghi phạm vụ nổ súng cướp tiệm vàng.

Tối 7/6, Doanh điều khiển chiếc Exciter xanh không biển kiểm soát chở Đạt tới cửa hàng vàng Đức Nam, tại xã Đông Cẩm (Kim Thành, Hải Dương).

Tại đây, Đạt dùng súng bắn đe dọa anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, con chủ cửa hàng vàng) khi đang trông cửa hàng, còn Doanh dùng búa đập tủ kính, lấy được vài chiếc vòng vàng.

Lúc này, anh Ninh hô hoán và truy đuổi hai tên cướp thì bị Đạt nổ súng bắn liên tiếp trúng ngực và đùi trái. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ xe máy, rời khỏi hiện trường. Còn anh Ninh được người thân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng cấp cứu.

Đến sáng 8/6, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ Đạt và Doanh khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Các đối tượng sau đó được di lý về Công an Hải Dương để phục vụ điều tra.

Chân dung hai nghi phạm gây ra vụ nổ súng cướp vàng ở Hải Dương.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do cần tiền trả nợ nên chúng đã bàn bạc, chuẩn bị súng để đi cướp.

Ở chiều ngược lại, nạn nhân đã được mổ vết thương để lấy dị vật. Hiện, bệnh nhân có tiến triển tốt, không nguy hiểm tới tính mạng và được theo dõi điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực – Bệnh viện Việt Tiệp.