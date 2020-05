Khởi tố vụ đánh bạc xảy ra có sự tham gia nguyên Phó trưởng Công an phường

Theo đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, ngày 5/5, CSĐT Công an TPHCM đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ngô Nhựt Thanh (thường gọi là "Thanh mười ngàn") cùng đồng bọn đang tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám, thắng thua bằng tiền tại số 30/2, đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/5, CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 12 đối tượng về hành vi phạm tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" xảy ra tại số nhà trên. Trong đó có Đoàn Hồng Phúc - Nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6.

Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt và thi hành các Quyết định, Lệnh theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các bị can theo quy định của pháp luật.