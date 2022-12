Khởi tố vụ án sản xuất hàng giả tại Công ty Cổ phần sữa Hà Lan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã chủ động xác lập chuyên án đấu tranh với đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh sản phẩm "sữa bột" giả có quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 15/12, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty Cổ phần sữa Hà Lan, địa chỉ tại trụ sở 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các chi nhánh, kho hàng trực thuộc để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất sữa giả.

Trước đó, vào hồi cuối tháng 8/2022, C05 Bộ Công an đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 4 địa điểm là trụ sở, chi nhánh, kho hàng trực thuộc của Công ty Cổ phần sữa Hà Lan và đã thu mẫu của 67 lô sữa được sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp này.

Đối chiếu giữa kết quả giám định, kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện với hồ sơ công bố chất lượng của doanh nghiệp cho thấy 65/67 lô hàng hóa có chỉ tiêu dưới 70% so với mức công bố hoặc ghi nhãn.

Qua kiểm đếm, tổng số sữa kém chất lượng đã sản xuất là 29.400 lon, giá trị theo hóa đơn xuất bán của các sản phẩm này là hơn 4,1 tỷ đồng. Số sữa này chủ yếu được phân phối bán hàng thông qua các tổ chức công đoàn, các hội thảo giới thiệu sản phẩm, qua các trang mạng xã hội...

Theo khai nhận của lãnh đạo nhà máy, nguyên nhân gây ra tình trạng các sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố hoặc ghi nhãn là do khâu sản xuất. Do bản thân là người quyết định lựa chọn nguyên liệu, tự đưa ra công thức phối trộn, thay đổi thành phần, thêm bớt tỷ lệ các loại nguyên liệu so với hồ sơ công bố thông qua các lệnh sản xuất nên đã chỉ đạo nhân viên thực hiện theo công thức đã có sẵn.

Dù nhận thức rõ việc này làm cho sản phẩm không còn tính năng, tác dụng, công dụng như hồ sơ công bố được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận nên đối tượng vẫn chỉ đạo thực hiện.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù sản xuất sữa nhưng Công ty Cổ phần sữa Hà Lan không hề lưu mẫu, không có phòng thí nghiệm riêng, không gửi kiểm nghiệm định kỳ… nhưng trong suốt thời gian trước khi bị phát hiện, doanh nghiệp này vẫn đều đặn phân phối sữa ra thị trường, với mạng lưới tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của những người khác liên quan.