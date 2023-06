Khởi tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS), Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã API) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (mã IDJ).

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974) Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975, cùng trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Duy Hưng (SN 1979, trú tại số nhà 14 Q27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại số 29/267 Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội) Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Phạm Thị Đức Việt (SN 1982, trú tại P807 tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.

Trước đó, trên thị trường chứng khoán, API, IDJ hay APS được biết đến là các cổ phiếu thuộc nhóm Apec (Apec Group).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.