Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (41 tuổi, cư trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, báo Dân Trí đưa tin.

Theo kết quả điều tra báo Đầu tư đăng tải, Lê Thị Thái giữ vai trò Chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội. Tuy nhiên, nữ Chủ tịch doanh nghiệp này bị cáo buộc đã giao dịch vàng thỏi giả để trục lợi bất chính từ khách hàng.

Chân dung bà Lê Thị Thái. Ảnh: Báo Đầu tư

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện bà Thái có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư, sử dụng vàng thỏi giả cùng với cây bonsai mạ vàng làm tài sản đảm bảo nhằm đánh lừa lòng tin của đối tác.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân hoặc tổ chức đã từng mua vàng (có nghi vấn là vàng giả) hoặc tham gia ký hợp đồng đầu tư với Lê Thị Thái, trong đó sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng, nhanh chóng đến trình báo trước ngày 31/3. Thông tin có thể liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Cường qua số điện thoại: 069.219.4085.