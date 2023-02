Khởi tố người mẹ tiếp tay giúp người tình hiếp dâm con ruột

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường, (SN 1972, trú tại Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự; khởi tố cùng tội danh đối với Ngô Thị Sinh (SN 1993, trú tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn).

Sinh và Cường tại cơ quan công an

Theo điều tra, Cường đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu H.K.L (SN 2013) là con ruột của Sinh. Trong quá trình này, Sinh đã có hành vi giúp sức cho người tình là Cường thực hiện hành vi xâm hại cháu bé. Đến ngày 17/2, vụ việc đã bị cơ quan công an phát hiện, xử lý.

Để hành vi xâm hại trẻ em của các đối tượng được điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được thỏa hiệp hoặc vì mặc cảm mà không tố giác tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm hại, người dân cần liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.