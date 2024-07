Khởi tố kẻ lắp camera trong nhà nghỉ để quay clip nhạy cảm

Ngày 4/7, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khắc Giang (SN 1987, trú tại TDP 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Giang là kẻ đã dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân.

Nguyễn Khắc Giang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 9/2023, Giang đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, thuê phòng rồi lợi dụng sơ hở lắp các thiết bị quay lén để ghi lại hình ảnh nhạy cảm của khách.

Khi có clip nhạy cảm của các bị hại, Giang sử dụng tài khoản Facebook ảo liên hệ, nhắn tin, đe dọa gửi các hình ảnh đã chụp và quay được cho người thân, bạn bè của nạn nhân hoặc tung lên mạng xã hội nhằm mục đích tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi chốt số tiền với bị hại, Giang đến các quán cầm đồ xung quanh khu vực mình ở, yêu cầu bị hại chuyển tiền qua các mã QR của quán sau đó lấy tiền mặt từ chủ quán để tránh lộ thông tin cá nhân, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Bằng thủ đoạn này, Giang đã cưỡng đoạt tổng số tiền 11 triệu động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Khắc Giang khi hắn đang ở tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại Cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cá nhân nào đang bị đe dọa hoặc phát hiện người khác bị đe dọa với thủ đoạn tương tự như trên thì liên hệ với Công an huyện Can Lộc qua số điện thoại trực ban hình sự: 02393.841.113 để được tiếp nhận, xử lý.