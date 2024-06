Khởi tố cô gái lái ô tô tông vào xe đối phương

Sáng 10-6, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vân (SN 1994, ngụ TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.



Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Vân để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, khoảng 17 giờ ngày 9-6, Trần Thị Vân đã ra trình diện sau 3 ngày dùng ô tô cá nhân tông vào xế hộp của đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu.

Nhóm cô gái lao vào đánh nhau gây náo loạn đường phố

"Trước mắt đã khởi tố bị can Trần Thị Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung. Hành vi của bị can Trần Thị Vân là ngông cuồng, coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm" - lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột thông tin.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6-6, nhóm các cô gái đang nhậu tại quán vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu (TP Buôn Ma Thuột) thì xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau đó, một số cô gái đã lao vào đánh nhau gây náo loạn cả khu phố. Lúc này, Trần Thị Vân đã nhanh chóng lên ô tô điều khiển với tốc độ cao đâm mạnh vào đuôi ô tô của đối phương.

Đoạn clip ghi lại cảnh các cô gái lao vào đánh nhau, tông xe vào xe đối phương được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.