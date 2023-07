Khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ công an bắn dê của dân

Ngày 7-7, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân,cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng cùng về hành vi Trộm cắp tài sản. Các cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) nêu trên bị khởi tố do liên quan đến vụ bắn dê của dân.



3 cán bộ công an thời điểm sau khi bị người dân phát hiện bắn dê của dân. Ảnh: Facebook

Theo Công an TP Hà Nội, trưa ngày 26-6, 3 cán bộ công an trên đi xe ôtô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ôtô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 27-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 26-6, tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức; quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, 27-6, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa nêu trên.