Khởi tố, bắt ông dượng làm cháu gái có thai 27 tuần tuổi

Chiều 8/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Đen (48 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra, xử lý về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Diệp Đen là ông dượng (chồng bà cô) của em T.T.N.D. (SN 2007, ngụ cùng địa phương).

Theo hồ sơ của công an, vào khoảng cuối tháng 4/2023, lợi dụng lúc người nhà đi vắng, Diệp Đen đã 2 lần gọi em D. sang nhà mình để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần quan hệ tình dục, Diệp Đen cho em D. số tiền 100.000 đồng.

Diệp Đen tại cơ quan công an.

Đến ngày 6/10, gia đình thấy em D. có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện để siêu âm, phát hiện em D. có thai nên trình báo cơ quan công an.

Căn cứ kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Bạc Liêu xác định em D. có thai 27 tuần tuổi. Thời gian Diệp Đen thực hiện hành vi quan hệ tình dục, em D. chưa đủ 16 tuổi.