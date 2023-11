Khởi tố, bắt giam gã đàn ông dâm ô bé gái 5 tuổi ở Lạng Sơn

Chiều 14/11, Công an TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Văn Hải (sinh năm 1977, trú tại phường Chi Lăng) do có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, theo đó khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông có hành vi dâm ô bé gái tên T. (SN 2018) tại Quán hát - Nhà nghỉ Ruby (ngõ 204 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng).

Gã đàn ông cùng phường dâm ô bé gái 5 tuổi.

Công an xác định kẻ dâm ô trẻ em là Chu Văn Hải, trú tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng. Tại cơ quan điều tra, Hải khai, khi thấy cháu T. đang chơi một mình, y liền giở trò dâm ô với bé gái 5 tuổi này. Công an TP Lạng Sơn đang tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc.

Hơn 1 tháng trước, một kẻ dâm ô trẻ em tại Quảng Ngãi cũng bị bắt giữ. Theo Công an huyện Trà Bồng, vào ngày 8/10, lợi dụng lúc nhà cụ T. (80 tuổi, bị liệt hai chân) chỉ có cụ cùng hai cháu bé 8 tuổi và 5 tuổi, Phạm Văn Truyền (35 tuổi, trú thị trấn Trà Xuân) giở trò dâm ô với cả 3 bà cháu.

Rất may, người thân của họ về kịp thời và ngăn cản hành vi đồi bại của Truyền.

Theo cơ quan công an, đầu năm 2013, Truyền hiếp dâm một phụ nữ thiểu năng ở địa phương, bị xử tù. Chấp hành án xong, cuối năm 2015, Truyền về lại địa phương sinh sống.