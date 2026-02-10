Ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: P.H.M.L và TT.N (cùng SN 2011) và L.Q.V (SN 2009) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Học sinh lớp 9 bị đánh tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 25 phút ngày 7-2, thấy bạn gái đang ngồi uống nước với nhiều thanh thiếu niên trước một cửa hàng tiện lợi, P.H.M.L đã rủ T.T.N và L.Q.V cùng một số đối tượng vây đánh.

P.H.M.L đã đấm, đánh nhiều lần vào đầu, mặt em H.N.M.V (SN 2011, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nạn nhân bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi.

Thấy vậy, nhóm của P.H.M.L tiếp tục quay sang tấn công em N.Q.H - học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn phường Pleiku, đang ngồi cùng cô gái nêu trên.

Nhóm đối tượng thay nhau đánh dã man khiến nam sinh lớp 9 tử vong

P.H.M.L và T.T.N đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người N.Q.H. Trong khi đó, L.Q.V tham gia lôi kéo, tạo điều kiện để P.H.M.L và T.T.N hành hung nạn nhân.

Hậu quả, em N.Q.H bị chấn thương sọ não nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong vào tối 8-2 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

Sau khi gây án, sáng 7-2, P.H.M.L và TT.N đã đến Công an phường Pleiku đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Đến sáng 8-2, L.Q.V cũng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi; trong đó P.H.M.L và L.Q.V đang là học sinh lớp 9. Bước đầu, nhóm này khai nhận nguyên nhân ra tay đánh hội đồng em N.Q.H là do ghen tuông.