Ngày 7/11, thông tin từ VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh), đơn vị đang thụ lý kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, liên quan đến vụ việc học sinh đánh nhau dẫn đến chết người ở xã Cẩm Lạc. Vụ việc xảy ra từ cuối tháng 9/2025, đến nay nạn nhân (là 1 học sinh) sau quá trình cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đã tử vong.

VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) đang thụ lý kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, liên quan đến vụ việc học sinh đánh nhau dẫn đến chết người ở xã Cẩm Lạc. Ảnh VKSND Hà Tĩnh.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h25 ngày 24/9/2025, tại bờ Kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, giữa Nguyễn Khâm M. (SN 2011, trú tại thôn 3, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn, xích mích với Lê Văn Ph. (SN 2007, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh).

Quá trình đó, Nguyễn Khâm M. bị Lê Văn Ph. dùng gậy đánh gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 30/10/2025, nạn nhân đã tử vong sau thời gian dài cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Nguyễn Khâm M. là học sinh lớp 9 trường THCS Minh Lạc; còn Lê Văn Ph. là học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 26/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận tin báo nêu trên và ra quyết định phân công điều tra viên là Trưởng Công an xã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh chuyển hồ sơ đến VKS; VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) đã ra quyết định phân công lãnh đạo chỉ đạo, kiểm sát viên kiểm sát tin báo.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tin báo, đánh giá chứng cứ, xác định chính xác hành vi của Lê Văn Ph. để có căn cứ xử lý theo quy định.