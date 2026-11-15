Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán 100 tấn 'khí cười'

Bình sử dụng để "khí cười".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán trái phép khí N2O (khí cười) hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Ninh.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can, trong đó 11 bị can về tội "Sản xuất hàng cấm" và 11 bị can về tội "Mua bán hàng cấm".

Qua điều tra xác định, ổ nhóm này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 1.311 bình khí N2O, gần 20 tấn khí đang chứa trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O.

Theo cơ quan công an, từ khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh - bị can trong vụ án, tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh để sản xuất khí N2O trái phép.

Sau khi sản xuất, khí được chiết nạp vào các bình kim loại, cung cấp cho các đầu mối để bán ra thị trường, phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp (khí cười).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.