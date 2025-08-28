Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM , cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988, còn gọi là Miss Audition Ngọc Anh) cùng nhiều người khác để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo điều tra, khoảng 21h50 ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính quán bar Lava. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thu giữ nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan. Để che giấu hành vi, các đối tượng tại quán bar Lava đã mã hóa khí cười dưới tên đồ uống trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với nội dung ngụy trang.

Việc giao nhận khí cười được thực hiện thông qua các nhóm kín trên Zalo, Telegram và vận chuyển bằng xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí N2O tại khu vực bếp hoặc kho.

Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khi thiếu hàng. Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện bơm khí N2O vào bóng cao su, đồng thời tiếp nhận, cất giấu bình khí. Nguyễn Văn Trường được xác định là người cung cấp khí cười chính cho quán bar Lava, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng dịch vụ công nghệ.

Ngoài ra, một số nhân viên khác của quán cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật.