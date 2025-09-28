"Khối tài sản" ngày càng tăng giá của Cường Đô La

Mới đây, Cường Đô La đã đăng tải hình ảnh dẫn con gái Suchin và con trai út Sutin đi xem cậu cả Subeo thi đấu bóng chuyền. Ở tuổi 15, Subeo sở hữu chiều cao 1,8m, không thua kém với những người bạn nước ngoài học cùng trường. Trong khi đó, Cường Đô La cùng 2 con say sưa cổ vũ anh cả.

Cường Đô La đưa con gái Suchin và con trai út Suchin đi xem anh cả Subeo thi đấu bóng chuyền.

Ở tuổi 15, Subeo cao 1,8m, không thua kém các bạn nước ngoài học cùng trường.

Khi một người bạn hỏi vì sao nam doanh nhân không đăng clip con trai chơi bóng chuyền, anh hài hước trả lời rằng các con quậy quá nên anh không có thời gian để chụp ảnh. Không những thế, Cường Đô La còn khoe khéo "khối tài sản" ngày càng tăng giá theo thời gian của anh, đó chính là 3 người con thông minh và đáng yêu.

Cường Đô La tự hào vì 3 người con chính là "khối tài sản" ngày càng lên giá của anh.

Cường Đô La, tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982. Anh tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh và gia nhập Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai vào năm 2006 với cương vị Phó Tổng giám đốc. Đến năm 2018, anh rút khỏi Hội đồng quản trị và chính thức từ nhiệm chức vụ này.

Tháng 9/2018, Nguyễn Quốc Cường thành lập Công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Thời điểm ban đầu, đây là công ty con của Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ 1.169 tỷ đồng, trong đó Quốc Cường Gia Lai góp 873 tỷ đồng, chiếm 74,68%.

Gia đình Cường Đô La trong sinh nhật 5 tuổi của con gái Suchin.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng, vào tháng 1/2019, Quốc Cường Gia Lai thông báo giảm tỷ lệ vốn góp và nhanh chóng thoái vốn hoàn toàn. Đến tháng 8/2020, doanh nghiệp này được đổi tên thành Công ty Cổ phần C-Holdings. Hiện tại, Nguyễn Quốc Cường là người đại diện pháp luật đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Ở tuổi 43, Cường Đô La có trong tay sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc. Anh kết hôn với Đàm Thu Trang vào tháng 7/2019. Sau khi trở thành dâu nhà đại gia, Đàm Thu Trang tạm gác mọi hoạt động trong showbiz để tập trung chăm lo gia đình và tham gia kinh doanh. Trong các năm 2020 và 2023, hai vợ chồng lần lượt đón chào hai con, Suchin và Sutin và cùng chăm sóc con trai cả Subeo.

Cường Đô La nay xuất hiện với hình ảnh người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm việc nhà và chăm sóc các con.

Từng nổi tiếng là “dân chơi phố núi”, hiện tại Cường Đô La xuất hiện với hình ảnh một người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm việc nhà và chăm sóc con cái. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Thay vì khoe những thú vui xa xỉ, từ khi có con, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình.

Cường Đô La thường xuyên dành thời gian chăm sóc con, từ chuẩn bị bữa ăn đến chăm sóc giấc ngủ, thậm chí cùng con nằm xem phim hoạt hình. Trước khi bé Suchin chào đời, anh đã dành hẳn một căn phòng để trưng bày quần áo, giày dép cho con gái. Ngoài ra, Cường Đô La còn mạnh tay chi hơn 600 triệu đồng để sắm bộ sưu tập túi Chanel mới nhất, làm “của để dành” cho công chúa nhỏ.