Với nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình được giới phê bình đánh giá cao, Lee Min Ho vẫn là một trong những gương mặt sáng giá trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Trong sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ của mình trong ngành giải trí, Lee đã tham gia nhiều tác phẩm thành công. Một số bộ phim và chương trình truyền hình có doanh thu cao nhất có sự tham gia của Lee Min Ho bao gồm Boys Over Flowers (2009), The Heirs (2013), Gangnam Blues (2015), The Legend of the Blue Sea (2016), The King: Eternal Monarch (2020) và Pachinko mùa 1 (2022) .

Khi nói về nhân vật Hansu trong Pachinko mùa 2, Lee đã chia sẻ trong bài phỏng vấn năm 2024 với tờ The Korea Herald rằng: “Nhìn vào Hansu, tôi phải thừa nhận rằng có một số điểm tương đồng giữa anh ấy và tôi. Bắt đầu sự nghiệp từ sớm, hoàn thiện mỗi ngày và có nhiều tham vọng".

Theo nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc, tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng ước tính của Lee Min Ho là 26 triệu USD. Anh là một trong những diễn viên giàu nhất Hàn Quốc. Lee Min Ho kiếm được khá nhiều tiền từ các bộ phim điện ảnh và truyền hình của mình. Một phần đáng kể thu nhập của Lee cũng đến từ các hợp đồng quảng cáo, thương hiệu xa xỉ, đầu tư bất động sản và sức ảnh hưởng từ mạng xã hội.

Lee bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành giải trí Hàn Quốc với nhiều vai nhỏ trong các chương trình truyền hình. Sau đó, anh đảm nhận các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh có tỷ suất người xem cao nhất Hàn Quốc, bao gồm Get Up, I Am Sam, Public Enemy Returns và Our School's E.T . Tuy nhiên, chỉ sau bộ phim truyền hình lãng mạn kinh điển Boys Over Flowers của đài KBS2 năm 2009, Lee mới trở thành cái tên quen thuộc chỉ sau một đêm.

Là một trong những người dẫn đầu làn sóng Hallyu, nhân vật Gu Jun Pyo của Lee đã chinh phục trái tim của hàng triệu người trên toàn cầu sau khi Boys Over Flowers được phát hành. Anh cũng giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 45 năm đó. Theo Nielsen Korea, Boys Over Flowers , một bộ phim chuyển thể từ bộ truyện tranh shōjo nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, đã trở thành một hiện tượng văn hóa và đạt tỷ suất người xem trung bình là 25,7%.

Trong khi Lee tiếp tục là anh hùng lãng mạn trong bộ phim truyền hình Personal Taste năm 2010 đóng cùng Son Ye Jin, anh đã thể hiện sự linh hoạt của mình trong bộ phim hành động City Hunter năm 2011. Ngay lập tức thành công về mặt thương mại, bộ phim đã thu về 10,45 triệu USD từ quảng cáo truyền hình ở Hàn Quốc vào cuối năm 2011.

Vào năm 2013, Lee đã đảm nhận một trong những vai diễn hay nhất trong sự nghiệp trong bộ phim truyền hình The Heirs . Được viết bởi Kim Eun Sook, bộ phim truyền hình Hàn Quốc này đã đạt được sự phổ biến rộng rãi với tỷ suất người xem cao nhất là 28,6%, theo Nielsen Korea. Bộ phim cũng là một thành công thương mại trên khắp châu Á và thu về hơn một tỷ lượt xem trên dịch vụ phát trực tuyến IQIYI của Trung Quốc.

Năm 2022, Lee Min Ho đã trở lại màn ảnh OTT rất được mong đợi với bộ phim Pachinko mùa 1. Là một trong những diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất, Lee được cho là đã tính phí 80.000 USD cho mỗi tập phim. Không chỉ vậy, nam diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình toàn cầu cho vai diễn này.

Những dự án sắp tới của anh bao gồm bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng Ask the Stars đóng cùng Gong Hyo Jin. Theo Soompi, loạt phim gốc của tvN này đang trong quá trình sản xuất và sẽ ra mắt khán giả vào năm 2025.

Bên cạnh phim điện ảnh và phim truyền hình, Lee Min Ho còn có thu nhập đáng kể từ việc chứng thực thương hiệu xa xỉ, góp phần vào giá trị tài sản ròng của anh. Chỉ riêng năm 2014, nam diễn viên đã dẫn đầu tổng cộng 13 thương hiệu tại Trung Quốc và được cho là đã kiếm được tổng cộng hơn 15 triệu USD từ các hợp đồng chứng thực.

Là một biểu tượng của sự xa xỉ, Lee đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp trong những năm qua. Những thương hiệu này bao gồm Fendi, Azarine Cosmetic, BOSS, Ferrero Rocher, Lazada, Berluti và Cuckoo.

Ngoài ra, nam diễn viên còn là đại sứ thương hiệu cho nhiều tổ chức từ thiện. Các tổ chức này bao gồm "Love Net" của quỹ UNICEF chống sốt rét (2009), Asia Song Festival (2010), Patagonia: Dự án New Life to the Forest (2012), Visit Korea Year (2015), Thế vận hội mùa đông Pyeongchang (2015) và Quỹ Viện Sejong (2019).

Năm 2023, Lee trở thành đại sứ thương hiệu mới của SM Development Corporation (SMDC). Sau đó, anh xuất hiện trong chiến dịch "Step Into Luxury" của công ty phát triển bất động sản hàng đầu Philippines này. Trong khi đó, Fendi đã chào đón siêu sao người Hàn Quốc này làm đại sứ thương hiệu mới của mình vào năm 2022. Với tư cách là gương mặt của thương hiệu, Lee đã dẫn đầu nhiều chiến dịch của Fendi, bao gồm bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 dành cho nam. Anh cũng tham dự lễ khai trương một cửa hàng Fendi tại Siam Paragon ở Thái Lan vào tháng 2 năm 2024.