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Khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của Mr Pips và bạn gái bị thu giữ

Nguyễn Sơn,
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Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.

Tài sản của Mr Pips và bạn gái bị thu giữ trị giá hàng trăm tỷ đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI

Theo Tiền phong Copy link 30/10/2026 09:27 (GMT +7)
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