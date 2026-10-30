Khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của Mr Pips và bạn gái bị thu giữ Nguyễn Sơn, 10:45 30/10/2026 Chia sẻ Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái. Nhân viên của Mr Pips khai lý do bất ngờ không kêu gọi được người thân đầu tư Bạn gái Mr Pips khai 44,8 tỷ đồng tiền mặt chất đầy trong tủ quần áo Thuộc cấp của Mr Pips bày tỏ ăn năn khi biến thành kẻ bất lương do 'đi sai đường' Đồ họa có sự hỗ trợ của AI Theo Tiền phong Copy link 30/10/2026 09:27 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/khoi-tai-san-hang-tram-ty-dong-cua-mr-pips-va-ban-gai-bi-thu-giu-post1889854.tpo Chia sẻ Mr Pips tin nóng mỗi ngày