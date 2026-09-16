Ái nữ nhà diễn viên Mạnh Trường tròn 17 tuổi: Bé Chip giờ đã thành thiếu nữ, không chỉ xinh đẹp mà còn cực tài năng

Mới đây, diễn viên Mạnh Trường đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái lớn Nguyễn Phương Linh, tên thân mật là Chíp. Nam diễn viên viết: "Chúc mừng sinh nhật con gái. Tranh vẽ đẹp đấy Linh Nguyễn, nhưng từ đó đến nay chưa thêm bức nào".

Bức ảnh được Mạnh Trường chia sẻ là khoảnh khắc Phương Linh cầm một bó hoa đứng cạnh một bức tranh vẽ hoa. Cô bé ngày nào của Bố ơi mình đi đâu thế giờ đã bước sang tuổi 17, mái tóc dài, gương mặt thanh tú và vẻ ngoài nữ tính hơn hẳn so với hình ảnh từng khiến khán giả thích thú cách đây hơn một thập kỷ.

Điều đáng chú ý trong lời chúc của Mạnh Trường không chỉ là việc anh khoe con gái lớn đã trưởng thành. Câu nói về "bức tranh vẽ đẹp" còn vô tình nhắc lại một sở thích khá đặc biệt của Phương Linh mà nam diễn viên từng nhiều lần chia sẻ.

Bà xã Mạnh Trường cũng đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật con gái cả.

Bé Chíp năm nào đã lớn thật rồi

Phương Linh từng được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh Chíp khi cùng bố Mạnh Trường tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2. Thời điểm đó, cô bé mới khoảng 6 tuổi, nổi bật với vẻ ngoài đáng yêu, có phần điệu đà và những màn nũng nịu bố rất tự nhiên.

Nhưng chương trình cũng cho Mạnh Trường nhìn thấy một mặt khác của con gái. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng ban đầu Chíp khá nhút nhát, e dè và hay nhõng nhẽo, nhưng qua những thử thách của chương trình, cô bé dần trở nên mạnh dạn hơn. Có những nhiệm vụ khó, Chíp vẫn xung phong tham gia, khiến bố nhận ra con gái không chỉ dịu dàng mà còn khá mạnh mẽ và cá tính.

Hơn 10 năm sau, cô bé từng khiến khán giả bật cười vì những biểu cảm đáng yêu giờ đã là một thiếu nữ 17 tuổi.

Mạnh Trường vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của con gái trên trang cá nhân, nhưng thay vì hình ảnh một cô bé bám bố như ngày trước, Phương Linh hiện lên với vẻ ngoài trưởng thành, tự tin và có phong cách riêng. Những năm gần đây, cô nhiều lần được nhận xét ngày càng giống bố ở đường nét khuôn mặt.

Điều thú vị là trong quá trình lớn lên, Phương Linh không chỉ thay đổi về ngoại hình. Cô cũng dần bộc lộ những sở thích và năng khiếu riêng.

Từng được bố khoe tranh đẹp, chơi piano cũng khá "ra gì"

Có lẽ không nhiều người nhớ rằng Phương Linh từng khiến bố tự hào vì khả năng hội họa.

Năm 2023, Mạnh Trường từng chia sẻ hình ảnh con gái bên một bức tranh vẽ lọ hoa nhân dịp 8/3. Đây là món quà Phương Linh tự tay làm để tặng mẹ. Bức tranh khi ấy nhận được nhiều lời khen vì cách phối màu và sự khéo léo của cô bé. Mạnh Trường còn hài hước nhận xét con gái "khéo tay như bố cháu".

Không chỉ vẽ tranh, Phương Linh còn từng được bố chia sẻ hình ảnh ngồi chơi piano. Khi cô bé còn nhỏ, Mạnh Trường từng cho biết con gái rất thích đàn piano và nếu sau này Phương Linh lựa chọn nghệ thuật, vợ chồng anh vẫn luôn ủng hộ.

Như vậy, câu nói mới nhất của Mạnh Trường về bức tranh không phải một lời khen ngẫu nhiên. Phương Linh từng có thời gian dành nhiều sự quan tâm cho hội họa, bên cạnh sở thích âm nhạc.

Chỉ có điều, qua câu "nhưng từ đó đến nay chưa thêm bức nào", có thể thấy ông bố này vẫn không quên "nhắc nhẹ" cô con gái rằng tài năng thì tốt, nhưng đã lâu rồi chưa chịu cho bố xem thêm tác phẩm mới. Cách Mạnh Trường nói về con cũng khá đúng với phong cách của anh từ trước đến nay: Vừa tự hào vừa tranh thủ trêu con một câu.

Từ cô bé được bố dỗ dành đến chị cả trong gia đình

Phương Linh hiện không chỉ là cô con gái lớn được bố mẹ chú ý mà còn là chị cả của hai em. Khoảng cách tuổi tác khá lớn khiến cô bé Chíp ngày nào dần trở thành một người chị trưởng thành hơn trong gia đình.

Mạnh Trường từng chia sẻ rằng khi lớn lên, Phương Linh ngày càng biết nhường nhịn các em và hỗ trợ bố mẹ nhiều việc. Nam diễn viên cũng cho biết hai bố con thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau khi con bước vào tuổi mới lớn. Điều này khá khác với hình ảnh Chíp của hơn 10 năm trước.

Ngày ấy, cô bé từng khiến khán giả nhớ bởi những lần nũng nịu bố, vẻ ngoài điệu đà và đôi lúc mít ướt trong chương trình. Thậm chí chính Mạnh Trường cũng từng nói rằng sau Bố ơi mình đi đâu thế, anh mới phát hiện con gái mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng. Còn hiện tại, Phương Linh đã bước vào tuổi 17 - độ tuổi mà một cô gái bắt đầu có những lựa chọn riêng về phong cách, sở thích và con đường tương lai.

Mạnh Trường từng cho biết anh không định hướng con gái nhất định phải theo nghề của bố. Nếu Phương Linh lựa chọn nghệ thuật, gia đình sẽ ủng hộ; nếu cô bé chọn một hướng khác, điều đó cũng được tôn trọng. Có lẽ vì thế mà nhìn lại hành trình của Phương Linh, điều thú vị không chỉ nằm ở chuyện "bé Chíp ngày nào giờ đã lớn và xinh hơn".

Đó còn là câu chuyện về một cô bé từng xuất hiện trên truyền hình khi mới 6 tuổi, lớn lên dưới sự quan tâm của công chúng nhưng vẫn có khoảng không riêng để phát triển những sở thích của mình. Hội họa, piano hay những hoạt động khác có thể chỉ là những điều cô từng thử qua, nhưng chúng cho thấy một Phương Linh có nhiều mối quan tâm hơn hình ảnh "con gái diễn viên Mạnh Trường".

Ở tuổi 17, cô bé năm nào đã trở thành một thiếu nữ có diện mạo riêng, còn người bố nổi tiếng dường như vẫn giữ nguyên một thói quen: Cứ có dịp là lại khoe con gái một chút, rồi tiện thể trêu con một câu.

Và lần này, món quà sinh nhật của Phương Linh từ bố không phải một lời chúc dài. Chỉ một bức ảnh, một bó hoa và câu nhận xét về bức tranh cũng đủ để những khán giả từng yêu mến bé Chíp nhận ra: Cô bé ngày nào thật sự đã lớn rồi.