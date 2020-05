Khỏe đẹp hơn nhờ lợi ích tuyệt vời của chà là và sung

Chà là và sung rất giàu dinh dưỡng

Một khẩu phần 100 gram chà là cung cấp các chất dinh dưỡng sau: Lượng calo: 277, Protein: 2g, Kali: 20%, Magiê: 14%, Đồng: 18%, Mangan: 15%, Sắt: 5%, Vitamin B6: 12%.

Trong khi đó sung là loại trái cây nổi tiếng với hàm lượng phong phú các chất vitamin A, vitamin C, vitamin K, Vitamin B, kali, magiê, kẽm, đồng, mangan.

Đây đều là những chất rất có lợi cho sức khoẻ và sắc đẹp bằng cách tham gia vào quá trình nuôi dưỡng tế bào, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và các gốc oxy hoá gây lão hoá.

Nước ép chà là ANDALUS thanh mát và bảo toàn dưỡng chất như chà là tươi

Chà là và sung chứa hàm lượng chất xơ cao nhất

Trong 100g chà là chứa 7g chất xơ và sung là loại siêu trái cây nổi tiếng với hàm lượng chất xơ cực lớn. Một quả sung chứa tới 3g chất xơ. Chất xơ giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn, ít cảm giác thèm ăn hơn nên hạn chế béo phì, rất tốt cho người đang ăn kiêng. Nó cũng có thể giúp giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ cực kì có ích cho hệ tiêu hoá, chống táo bón và đào xuất các chất có hại cho cơ thể ra ngoài giúp phòng tránh ung thư đại tràng.

Chà là và sung chứa nhiều chất chống oxy hoá, làm đẹp da

Theo một nghiên cứu năm 2005, quả sung khô có chất chống oxy hóa chất lượng cao. Chất chống oxy hóa được cho là làm giảm các gốc tự do gây tổn thương tế bào trong cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tăng lượng chất chống oxy hóa bằng cách ăn nhiều trái cây và rau quả như quả sung. Bên cạnh đó, sung có tác dụng giảm mụn cho da, và tóc do chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá như kẽm đồng selen,magiê, canxi, vitamin B, vitamin C.

Tương tự sung, chà là chứa nhiều vitamin C và D, giúp làn da mềm mại, mịn màng. Kết hợp với các vitamin và chất chống oxy hoá, về lâu dài nếu dùng chà là một lượng vừa phải sẽ giúp chống lão hoá da, làm sáng da.

Nước ép sung ANDALUS rất được phái nữ ưa chuộng vì giúp đẹp da, chống lão hoá

Sung và chà là là siêu trái cây tốt cho người tiểu đường, người kiêng đường.



Đường là loại thực phẩm gây béo, đẩy nhanh quá trình lão hoá và là nguyên nhân của nhiều căn bệnh. Nên các chuyên gia điều khuyên chúng ta nên cắt giảm lượng đường hàng ngày. Sung giàu chất xơ, giúp điều hoà lượng đường trong máu rất tốt cho người tiểu đường. Chà là chứa chất ngọt tự nhiên, có thể dùng thay thế đường. Như vậy hai loại quả này hỗ trợ rất nhiều cho vẻ đẹp và sức khoẻ.

Nước ép chà là, nước ép sung và sữa chà là ANDALUS

Nổi tiếng là vậy nhưng ở Việt Nam người tiêu dùng chủ yếu tìm thấy chà là nguyên cành, sung sấy với dưỡng chất đã hao hụt ít nhiều.

Vì thế, nước ép chà là, nước ép sung là sản phẩm giải khát bổ dưỡng, lí tưởng hiện nay. Trên thị trường đã xuất hiện nước ép chà là, nước ép sung ANDALUS Thái Lan, vị ngon thanh mát cùng chất lượng đảm bảo. Được sản xuất từ những nguyên liệu tươi ngon chất lượng nhất từ Trung Đông, cùng với trang trại tại Thái Lan, nước ép sung, nước ép chà là và sữa chà là ANDALUS rất phù hợp với người dân tại những vùng khí hậu nóng bức nhiệt đới như Thái Lan, Việt Nam và các nước Asian khác.

Sữa chà là ANDALUS thơm ngon, lành mạnh cho mọi lứa tuổi

Nước ép sung, nước ép chà là ANDALUS sản xuất bằng công nghệ hiện đại, đựng trong chai thuỷ tinh, 100% nguyên chất, không thêm đường hay bất cứ phụ gia nào. Trong khi đó, sữa chà là được sản xuất từ 100% sữa tươi thanh trùng và vị ngọt tự nhiên từ chà là, rất thơm ngon, lành mạnh và phù hợp với mọi lứa tuổi. Theo thông tin đơn vị cho biết , nhà máy sản xuất tuân theo tiêu chuẩn GMP, HACCP.

