Mới đây, vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My - đã thoải mái chia sẻ hình ảnh bản thân với bụng tròn lẳn giữa nghi vấn có tin vui, như ngầm xác nhận về chuyện đang mang bầu con đầu lòng của cô và Đoàn Văn Hậu? Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đăng kí kết hôn vào tháng 10/2023, làm đám cưới vào tháng 11/2023. Đến nay, sau 4 tháng về chung một nhà, chuyện Doãn Hải My dính nghi vấn có tin vui, cũng nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Khi Hải My tung ảnh với bụng tròn lẳn, dân tình cũng đào lại phát ngôn của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 về chuyện "ăn cơm trước kẻng". Cụ thể, trong một lần chia sẻ cùng fan, Doãn Hải My nhận được câu hỏi về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Bà xã Đoàn Văn Hậu đáp: "Hoàn toàn bình thường. Miễn là đôi bên đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhớ việc quan hệ trước hôn nhân không nói lên điều gì về phẩm chất và nhân cách cả".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò 3 năm rồi kết hôn. Trước thềm đám cưới, Hải My đã dính nghi vấn có tin vui

Doãn Hải My chia sẻ quan điểm về chuyện quan hệ trước hôn nhân

Ngoài ra, người đẹp Hà thành cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm về chuyện hòa hợp của nam nữ khi quan hệ khi nhận được hỏi: "Bạn trai chửi em have sex tệ và rồi im lặng với em thì em nên làm như thế nào ạ". Doãn Hải My đã dành những tâm sự khá dài để bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

"Nếu chị ở vị trí của em; chị sẽ không ngần ngại, không chần chừ thậm chí nửa giây để quyết định rời khỏi mối quan hệ này. Một trong những điều cơ bản nhất của một mối quan hệ lành mạnh là tôn trọng nhau. Tình yêu là chuyện của hai chứ không phải chỉ một người. Dù cho đôi bên chưa thực sự hòa hợp thì cùng nhau động viên cố gắng. Khi đối phương "chửi", dùng những lời lẽ như thế với em, khiến em cảm thấy hoang mang và tổn thương tới vậy thì liệu họ còn xứng đáng với tình yêu chân thành của em không?", Doãn Hải My chia sẻ.