Khoe ảnh con đang ngồi học, 1 bà mẹ bị hàng nghìn người chỉ trích: "Chị đã hủy hoại một đứa trẻ khỏe mạnh"

Chỉ từ một bức ảnh chụp lại góc học tập của cô con gái đang học tiểu học, một người mẹ ở Trung Quốc không ngờ mình lại nhận về hàng chục nghìn bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng. Câu chuyện này đã khơi mào cho một cuộc tranh luận gay gắt về những lỗ hổng trong phương pháp giáo dục gia đình hiện nay.

Thực tế cho thấy, dù học sinh tiểu học còn nhỏ tuổi nhưng các em không hề thiếu nhận thức. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại áp đặt những yêu cầu quá khắt khe lên con trẻ, trong khi bản thân lại tự huyễn hoặc về hình ảnh "hoàn hảo" của mình với tư cách là cha mẹ. Họ cho rằng mình luôn đúng và không ai có quyền bắt bẻ. Thế nhưng, trước những sai sót nhỏ của con, họ lại phản ứng gay gắt, thậm chí quy chụp rằng đứa trẻ đã "hỏng", mà chưa từng một lần tự soi xét lại bản thân.

Bức ảnh gây tranh cãi: 16.000 lượt bình luận cho rằng "đứa trẻ khỏe mạnh đang bị làm hỏng"

Kỳ thi cuối kỳ luôn là giai đoạn căng thẳng, đặc biệt với những phụ huynh có con đầu lòng đi học. Tâm lý lo sợ bản thân chưa làm tròn trách nhiệm, lo con thua kém bạn bè hay gặp vấn đề sức khỏe khiến họ sốt sắng hơn bao giờ hết.

Người mẹ trong câu chuyện đã chia sẻ khoảnh khắc đồng hành cùng con ôn thi. Khung cảnh ban đầu tưởng chừng rất ấm áp với ly sinh tố mẹ chuẩn bị để bồi bổ cho con. Tuy nhiên, dòng chú thích và hình ảnh thực tế lại khiến người xem ngỡ ngàng. Người mẹ viết rằng cô con gái nhỏ đang "luyện đề đến bốc khói" để chuẩn bị cho kỳ thi.

Bức ảnh gây tranh cãi

Đáng chú ý hơn cả là tư thế ngồi học của đứa trẻ. Cô bé phải sử dụng một thiết bị lạ lùng, cồng kềnh ngay trên bàn học, khiến nhiều người liên tưởng đến... bàn mổ. Người mẹ giải thích đây là "bảo bối" giúp chống cận thị, sử dụng nguyên lý phản xạ gương để trẻ có thể ngồi thẳng lưng mà vẫn nhìn thấy chữ, tránh cúi sát mặt bàn.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng chỉ ra rằng thiết bị này thực chất là một sản phẩm thiếu cơ sở khoa học, hay còn gọi là "thuế IQ" (một cách gọi mỉa mai những sản phẩm lừa đảo đánh vào sự thiếu hiểu biết). Ngay cả một đứa trẻ có thị lực bình thường, nếu sử dụng thiết bị này lâu dài cũng có nguy cơ bị cận thị hoặc gặp các vấn đề thị giác nghiêm trọng hơn.

Hai sai lầm nghiêm trọng của phụ huynh có nhận thức hạn chế

Trường hợp này phản ánh tư duy giáo dục còn nhiều hạn chế của một bộ phận phụ huynh, thể hiện qua hai sai lầm lớn:

Thứ nhất, lạm dụng thiết bị hỗ trợ phản khoa học. Thay vì giúp con phòng tránh cận thị, việc sử dụng sai thiết bị lại vô tình làm trầm trọng thêm vấn đề, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

Thứ hai, áp dụng "chiến thuật biển đề" cho học sinh tiểu học. Việc ép trẻ lớp 1, lớp 2 ôn thi bằng cách giải đề liên tục là điều không cần thiết, thậm chí phản tác dụng. Với kiến thức ở bậc tiểu học, một đứa trẻ có tư duy bình thường hoàn toàn có thể tiếp thu mà không cần phải "cày ngày cày đêm". Nhiều học sinh giỏi thực chất vẫn có thời gian vui chơi trước ngày thi và vẫn đạt điểm tối đa. Ngược lại, việc phải vùi đầu vào giải đề ở độ tuổi này đôi khi lại là dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức cơ bản hoặc phương pháp dạy chưa đúng.

Nỗi khổ tâm của giáo viên và bài học cho phụ huynh

Đây cũng là lý do vì sao nhiều giáo viên cảm thấy e ngại khi làm việc với những phụ huynh quá bảo thủ và có cái tôi quá lớn nhưng kiến thức lại hạn chế. Những phụ huynh này thường can thiệp sâu vào chuyên môn, gây khó khăn cho công tác giảng dạy.

Hậu quả là đứa trẻ bị giằng co giữa hai phương pháp: một bên là nhà trường, một bên là áp lực từ gia đình. Kết cục, trẻ không chỉ suy giảm về sức khỏe mà thành tích học tập cũng không được cải thiện.

Nhiều phụ huynh có thói quen đổ lỗi cho nhà trường "dạy hư" con cái, nhưng thực tế, các giáo viên thường có chuyên môn sư phạm tốt hơn. Vấn đề nằm ở chỗ có quá nhiều phụ huynh không chịu lắng nghe và hợp tác. Họ đang vô tình đào tạo ra một thế hệ trẻ khó bảo và áp lực.

Thay vì bảo thủ, các bậc cha mẹ nên trau dồi thêm kiến thức khoa học và tâm lý lứa tuổi. Đó mới là cách tốt nhất để đảm bảo con cái có một tuổi thơ trọn vẹn và quá trình trưởng thành an toàn, lành mạnh.