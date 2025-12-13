Bức ảnh chụp phía sau một nhóm sinh viên bỗng hot trở lại: Khi bóng lưng cũng tiết lộ tương lai của một người

Với sinh viên, thư viện từ lâu đã được xem như “vùng đất linh thiêng” của việc học. Nhiều bạn còn đùa rằng chỉ cần bước chân vào thư viện là cảm nhận ngay một thứ “hương vị” rất đặc trưng. Đó là mùi của sự chăm chỉ, của những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Mới đây, một bức ảnh chụp vào năm 2018 tại Đại học Sư phạm Quý Châu (Trung Quốc) bất ngờ được chia sẻ lại và nhanh chóng gây chú ý trở lại. Trong ảnh, hàng dài sinh viên đứng xếp hàng từ sáng tinh mơ chỉ để giành được một chỗ trong thư viện. Dù trời còn khá sớm, ai nấy đều mang theo balo, sách vở, kiên nhẫn chờ đợi như thể đây là một “phiên mở bán” quan trọng vậy.

Bức ảnh từng gây bão năm ấy cho thấy tinh thần học tập đáng nể của sinh viên Quý Châu khi ai cũng quyết tâm có bằng được một chỗ ngồi yên tĩnh để tập trung ôn bài.

Sinh viên Đại học Sư phạm Quý Châu từng gây bão với bức ảnh xếp hàng để vào thư viện lúc sáng sớm.

Thực tế, nhiều bạn trẻ Trung Quốc thừa nhận ký túc xá có quá nhiều yếu tố gây xao nhãng, khiến họ khó học hành nghiêm túc. Vậy nên thư viện trở thành điểm đến lý tưởng: yên tĩnh, thoáng mát, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, wifi và máy tính miễn phí luôn sẵn sàng phục vụ. Nhưng quan trọng hơn cả, ngồi trong thư viện dường như mang lại một nguồn động lực rất đặc biệt. Bị bao quanh bởi những người chăm chỉ, ai cũng như được truyền thêm năng lượng để tiếp tục cố gắng. Vì thế mà dù “cuộc chiến chỗ ngồi” tại thư viện có gay gắt đến đâu, sinh viên vẫn sẵn sàng dậy sớm, đứng đợi và quyết tâm không bỏ cuộc.

Nhìn vào tấm ảnh ấy, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khâm phục. Họ cho rằng đôi khi chỉ cần nhìn bóng lưng một sinh viên cũng đủ để đoán được tương lai bạn ấy sẽ đi đến đâu. Cúi đầu hôm nay để ngày mai có thể tự tin ngẩng cao đầu, chỉ cần chịu khó thêm một chút, nỗ lực thêm một chút, tương lai sẽ mở ra nhiều cánh cửa hơn.

Điều này càng trở nên dễ thấy trong bối cảnh kinh tế liên tục biến động. Những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu công bố chi tiết hơn số liệu thất nghiệp trong nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi, ngoại trừ sinh viên. Các báo cáo cho thấy tỉ lệ này duy trì ở mức cao trong suốt năm 2024 và bước sang năm 2025 vẫn chưa có dấu hiệu giảm sâu.

Theo cập nhật gần nhất, tỉ lệ thất nghiệp thanh niên trong tháng 10 năm 2025 ở mức khoảng 17,3%, thấp hơn đôi chút so với mức gần 19% ghi nhận trước đó nhưng vẫn là con số đáng lo ngại. Điều đó có nghĩa là trung bình cứ năm người trẻ thuộc nhóm tuổi này thì có gần một người không tìm được việc làm ổn định.

Sinh viên ngày càng đối mặt với nhiều áp lực.

Ngay cả vào cuối năm 2024, khi tỉ lệ thất nghiệp có thời điểm giảm về mức xấp xỉ 15,8%, thị trường lao động vẫn đối mặt áp lực nặng nề do số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm quá lớn. Ra trường trong giai đoạn này đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh với hàng chục triệu ứng viên khác, từ đó tạo ra sức ép không nhỏ cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với bối cảnh đó, sinh viên Trung Quốc buộc phải nỗ lực nhiều hơn để trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Đây là những yếu tố giúp họ không bị tụt lại trong quá trình tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp, đồng thời tăng khả năng trụ vững trong một thị trường lao động ngày càng khốc liệt.

Thế nhưng, áp lực vô hình từ chuyện học hành cũng không hề nhỏ. Trong môi trường đại học Trung Quốc, điểm số từ lâu được xem như một dạng “tiền tệ mạnh” - yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực sinh viên. Chính vì vậy, việc hơn thua nhau từng điểm một đã tạo ra nhiều căng thẳng và mệt mỏi không đáng có.

Để giảm bớt áp lực này, một số trường đại học top đầu Trung Quốc như Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phúc Đán… đã thử nghiệm bỏ bảng điểm 100 và chuyển sang đánh giá theo mức A – F. Theo hệ thống này, điểm số được quy đổi thành 5 cấp độ, trong đó từ 85 điểm trở lên được tính là A, còn dưới 60 điểm sẽ là F. Nhiều sinh viên cho biết cách tính mới giúp họ bớt so đo chuyện điểm số, giảm được áp lực so sánh chỉ vì chênh nhau 1-2 điểm.

Nhìn chung, dù cạnh tranh gay gắt đến đâu, hình ảnh hàng dài sinh viên xếp hàng trước thư viện vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần học tập đáng trân trọng. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động từng ngày, sự nỗ lực bền bỉ ấy chính là “tài sản” quý giá nhất mà mỗi bạn trẻ có thể xây dựng cho tương lai của chính mình.