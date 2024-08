Khoảnh khắc kinh hoàng: Bé gái 3 tuổi tử vong vì bị chó từ tầng 5 rơi trúng đầu

Ngày 6/8 vừa qua, một tai nạn đau lòng đã xảy ra tại Mumbra, một thành phố thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ. Một bé gái mới 3 tuổi đã mất mạng sau khi bị một chú chó golden retriever rơi trúng từ tầng 5 của một tòa nhà xuống. Sự việc diễn ra trong lúc bé gái đi bộ cùng mẹ trên một con phố đông đúc.



Theo những thông tin ban đầu, chú chó golden retriever đã bất ngờ lao xuống từ một ban công trên tầng 5. Khi rơi xuống, chú chó đã va chạm trực tiếp với bé gái, gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện nhưng rất tiếc, các bác sĩ không thể cứu chữa kịp thời.

Cảnh sát vẫn chưa rõ liệu chú chó đã tự nhảy hay bị ném ra khỏi tòa nhà. Theo một quan chức, cảnh sát đang điều tra vụ việc và đang xác định xem chủ sở hữu chú chó có cần chịu trách nhiệm vì bất cẩn hay không.

Thi thể của bé gái đã được đưa đến một bệnh viện của chính phủ để khám nghiệm tử thi và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Mẹ của nạn nhân đã khai với cảnh sát rằng bà không nghi ngờ có bất kỳ hành vi phạm tội nào trong cái chết của con gái mình.

Chú chó bất ngờ lao xuống với tốc độ mạnh, rơi trúng vào bé gái

Sự việc khiến nhiều người bị sốc, và dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của trẻ nhỏ khi ở gần những khu vực có vật nuôi. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, việc không có những biện pháp bảo vệ an toàn cho ban công có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc như vậy. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các chủ nuôi chó trong việc đảm bảo an toàn cho cả thú cưng và cộng đồng.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của cả dư luận và các phương tiện truyền thông, với nhiều người bày tỏ sự tiếc thương cho gia đình bé gái. Họ cũng kêu gọi việc tăng cường quy định về an toàn khi nuôi thú cưng, đặc biệt là ở những khu vực đông dân cư.

Nguồn: News18