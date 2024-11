Tối qua (5/11), sự kiện Hội nghị Tầm nhìn Weibo đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham gia của gần 1 nửa giới showbiz Hoa ngữ.

Một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên Top từ khóa Weibo tối qua chính là Lưu Diệc Phi cùng "visual" đẹp tựa nữ thần.

Ngu Thư Hân tạo động tác giả giơ điện thoại hướng về sân khấu nhưng chỉ 1 giây sau liền zoom thẳng sang hàng ghế mà Lưu Diệc Phi đang ngồi

Sáng nay mạng xã hội Weibo lại lần nữa rộn ràng với từ khóa liên quan tới Lưu Diệc Phi tại sự kiện tối qua. Đó là khoảnh khắc Ngu Thư Hân được phát hiện lén dùng điện thoại chụp lại hình của Lưu Diệc Phi khi nàng "Tiểu Long Nữ" ngồi trong khán phòng.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng xứ Trung thảo luận sôi nổi. Qua đoạn clip ngắn có thể thấy, ban đầu Ngu Thư Hân giơ điện thoại lên và hướng ống kính về phía sân khấu. Tuy nhiên, chỉ 1 giây sau đó người đẹp đã hướng thẳng ống kính và zoom vào phía hàng ghế mà Lưu Diệc Phi đang ngồi rồi bấm chụp hình. Cư dân mạng hài hước bình luận rằng, có vẻ như Ngu Thư Hân ngại xin chụp hình chung với Lưu Diệc Phi nên đã dùng cách này để lưu lại ảnh đàn chị. Từ đó cho thấy, dù có là mỹ nhân đang lên tại Hoa ngữ thì Ngu Thư Hân vẫn mê mẩn nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần của Lưu Diệc Phi.

Tối qua, Lưu Diệc Phi cũng gây sốt với khoảnh khắc xuất thần khiến công chúng phải lập tức "đào mộ" bức ảnh cũ vào năm 2011 ra để so sánh. Qua bức ảnh được so sánh có thể thấy, nhan sắc Lưu Diệc Phi ở thời điểm hiện tại dường như không hề thay đổi so với năm 2011. Netizen nhận xét rằng, điều khác biệt duy nhất chính là "visual" ở hiện tại của nàng "Tiểu Long Nữ" trông sắc sảo và ngày càng quyến rũ hơn.