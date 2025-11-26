Trong Hoàng gia Anh, mỗi lần các em nhỏ xuất hiện trước công chúng, từ Hoàng tử George, Hoàng tử Louis đến Công chúa Charlotte, đều trở thành tâm điểm chú ý. Thế nhưng, với Sophie Mirman, người sáng lập thương hiệu thời trang trẻ em Trotters, khoảnh khắc làm bà nhớ nhất không phải là chuyện một mẫu đồ “cháy hàng”, mà là hình ảnh Công chúa Charlotte mặc chiếc áo khoác nhung đỏ đô, tay nắm tay Vương phi Kate dự lễ hát thánh ca Giáng sinh. Chiếc áo ấy được mặc suốt hai mùa Noel, vẫn vừa vặn, vẫn đáng yêu và chính sự giản dị, bền bỉ đó mới là điều khiến “nhà cung cấp thời trang cho 5 thế hệ hoàng gia” tự hào hơn bất cứ danh xưng hào nhoáng nào.

Công chúa Charlotte và chiếc áo khoác đỏ đô “mặc hai năm liền”

Trong cuộc phỏng vấn, Sophie Mirman nói ngay không chút do dự khi được hỏi về kỷ niệm yêu thích nhất với Hoàng gia: “Khoảnh khắc tôi thích nhất chắc chắn là lúc Công chúa Charlotte mặc chiếc áo khoác nhung cổ bẻ màu đỏ đô của Trotters, đồng điệu với chiếc áo của mẹ - Vương phi Kate trong lễ hát thánh ca Giáng sinh. Và điều tuyệt vời là Công chúa đã mặc lại chiếc áo ấy suốt hai năm, vẫn vừa, vẫn xinh. Đó là cảm giác tuyệt vời vô cùng”.

Trong mắt công chúng, đó là một khung hình đẹp: Mẹ con Vương phi Kate - Công chúa Charlotte sánh đôi trong tông màu ấm áp của mùa lễ hội. Còn với người làm nghề như Sophie, đó là niềm vui rất “đời thường”: Đứa trẻ thích món đồ mình làm ra. Mặc nhiều lần, không phải chỉ cho một dịp chụp hình. Chiếc áo bền, vẫn vừa, vẫn hợp, vẫn được chọn lại.

Giữa xu thế thời trang nhanh, mua rồi bỏ, việc một em bé mặc lại cùng một chiếc áo suốt hai mùa đông là chi tiết nhỏ nhưng ấm lòng. Sophie gọi đó là “wonderful” - một điều thật tuyệt.

Trotters - thương hiệu nhỏ phía sau 5 thế hệ Hoàng gia

Nghe đến Trotters, nhiều người nghĩ đây là một “ông lớn” thời trang quốc tế. Thực ra, đó là một thương hiệu gia đình, ra đời trên phố King’s Road (London) và âm thầm gắn bó với Hoàng gia suốt nhiều thập kỷ.

Sophie Mirman sinh ra trong một gia đình được gọi là “hoàng tộc của ngành bán lẻ”: Mẹ bà, Simone, là người làm mũ cho cố Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana. Cha bà, Serge, là người đưa thương hiệu Christian Dior đến Anh từ những năm 1950.

Từ những năm mẹ còn làm mũ cho Hoàng gia, đến khi Sophie sáng lập Trotters, gia đình họ đã góp phần “ăn mặc” cho 5 thế hệ hoàng tộc. Vậy mà tới giờ, khi nhắc lại, bà vẫn cười hiền: “Tôi vẫn thấy mình may mắn và tự hào. Chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp gia đình nhỏ, nhưng thật tuyệt khi các thế hệ sau vẫn đặt niềm tin vào những gì gia đình tôi làm”.

Hoàng tử George, Hoàng tử Louis và Công chúa Charlotte đều từng được bắt gặp mặc đồ Trotters. Không cần logo to, không cần slogan gây sốc, những thiết kế của Trotters được yêu thích vì: Chất lượng tốt, đường may chắc chắn. Phong cách cổ điển nhưng vẫn hiện đại, sạch sẽ, tinh tế. Màu sắc nhã, không dùng họa tiết ồn ào hay khẩu hiệu “lố”.

Sophie nói ngắn gọn: “Đó là thời trang cổ điển, nhưng có một chút biến tấu vừa đủ”.

Lá thư, bó hoa và sự tinh tế của Hoàng gia

Mối dây liên kết giữa gia đình Sophie và Hoàng gia không chỉ dừng ở chuyện quần áo. Bà kể, khi còn nhỏ, gia đình bà từng gặp một tai nạn ô tô nghiêm trọng. Thời điểm đó, mẹ bà vẫn là thợ làm mũ cho Hoàng gia.

“Sau vụ tai nạn, mẹ tôi nhận được một bó hoa cực kỳ đẹp từ Nữ hoàng và một bức thư tay rất tử tế từ cố Nữ hoàng Elizabeth II, chia sẻ rằng họ rất tiếc khi nghe tin vụ tai nạn của gia đình chúng tôi. Đó là điều chúng tôi vẫn luôn trân trọng, cho đến giờ bức thư ấy vẫn được gìn giữ cẩn thận”.

Chỉ là vài dòng chữ, một bó hoa, nhưng với một gia đình làm nghề, đó là sự công nhận, là lời động viên rất lớn. Có lẽ cũng bởi vậy, Sophie càng trân trọng mối duyên “làm đẹp” cho từng thế hệ Hoàng gia.

Một thương hiệu thật sự là… “việc cả nhà cùng làm”

Trotters đúng nghĩa là một “nhà” - hơn là một “tập đoàn”. Sophie điều hành cùng chồng là Richard Ross. Con gái lớn Natasha làm việc trực tiếp trong công ty, con trai William tư vấn, còn cô con gái út thì “góp ý và nhận xét thường xuyên”.

Vui nhất có lẽ là cô cháu gái 6 tuổi - người mà Sophie gọi là “trợ lý thiết kế”: “Tôi có một cháu gái 6 tuổi, con bé là trợ lý thiết kế của tôi. Nó rất dễ thương. Nó cho tôi ý kiến về những mẫu mới, góp ý xem nên thay đổi gì cho đẹp hơn. Nhiều ý tưởng của cháu thực sự hữu ích”.

Bộ sưu tập mới của Trotters là hợp tác với Disney, lấy cảm hứng từ những bộ phim kinh điển. Cháu gái của Sophie mê những phim Disney cổ điển, sở hữu một chiếc áo nỉ Minnie Mouse giống hệt mẹ - con gái của Sophie. Thế là chỉ với một mẫu áo, cả ba thế hệ trong nhà cùng diện, như một sợi dây nhỏ nối cả gia đình lại với nhau.

Các thiết kế Disney của Trotters không chỉ in hình đơn giản mà được thêu và đính nổi, sản xuất tại một xưởng gia đình nhỏ ở Bồ Đào Nha, rồi bày bán tại Selfridges, trên website và tại cửa hàng chính trên phố King’s Road.

Câu chuyện Công chúa Charlotte mặc chiếc áo khoác nhung đỏ đô của Trotters hai mùa Noel liên tiếp nghe có vẻ “nhỏ xíu”, nhưng lại rất hợp với tinh thần mà nhiều mẹ bỉm, nhiều gia đình Việt đang hướng đến: Chọn đồ bền, mặc được lâu. Giữ lại ký ức qua từng món quần áo. Trân trọng sự chỉn chu, chất lượng hơn là chạy theo mốt chóng tàn.

Đằng sau khoảnh khắc một cô bé Hoàng gia nắm tay mẹ bước vào nhà thờ là cả hành trình làm nghề của một gia đình ba, bốn thế hệ, từ người bà làm mũ, người cha mang Dior tới London, đến người mẹ sáng lập Trotters và cô cháu gái 6 tuổi đã biết “nhận xét mẫu”.

Có lẽ vì vậy mà khi thấy Công chúa Charlotte mặc chiếc áo khoác của mình lần thứ hai, Sophie mới xúc động đến thế. Không chỉ là niềm tự hào nghề nghiệp, mà còn là cảm giác ấm áp của một người làm mẹ, làm bà, thấy thành quả cả gia đình góp công tạo nên được trân trọng và sử dụng theo cách đẹp nhất giản dị, bền bỉ, đầy tình cảm.