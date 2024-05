Dù Baeksang 2024 đã kết thúc, nhưng những dư âm về sự kiện này vẫn đang được công chúng quan tâm và chia sẻ, thảo luận nhiệt tình trên các diễn đàn mạng.

Bởi lẽ, Baeksang năm nay chứng kiến khoảnh khắc cực hot của 3 cặp đôi với trạng thái "đang hẹn hò - kết hôn - ly hôn" là Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon, Lee Byung Hun - Lee Min Jung và Song Hye Kyo - Song Joong Ki.

Lee Do Hyun thể hiện ánh mặt ngọt ngào khi chứng kiến bạn gái Lim Ji Yeon lên trao giải tại Baeksang

Đầu tiên chính là cặp đôi "phim giả tình thật" của "The Glory" Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon. Ngay ở những khoảng thời gian đầu tiên của buổi lễ, khi lên nhận giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Baeksang, Lee Do Hyun đã khiến cả khán phòng cùng tất cả đồng nghiệp và người hâm mộ ồ lên thích thú khi công khai nói lời cảm ơn bạn gái Lim Ji Yeon: "Ji Yeon à, cảm ơn em rất nhiều".

Tới lúc Lim Ji Yeon lên sân khấu với tư cách người trao giải, Lee Do Hyun ở phía dưới khán đài cũng không quên dành cho bạn gái ánh mắt cực kỳ ngọt ngào. Khoảnh khắc này ngay lập tức đã lọt vào ống kính máy quay của nhà đài và được chiếu trên màn hình rộng tại buổi lễ. Điều này khiến Lim Ji Yeon đứng trên sân khấu khá ngượng ngùng và lúng túng. Trạng thái hẹn hò của cặp đôi này khiến bao người ghen tị. Thậm chí, Lee Do Hyun còn được công chúng yêu mến gọi là "bạn trai quốc dân" khi yêu là không ngại công khai.

Lee Byung Hun cười hạnh phúc khi vợ lên sân khấu trao giải

Cặp đôi thứ 2 gây sốt tại Baeksang chính là vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung. Tại sự kiện Baeksang năm nay, Lee Byung Hun có mặt với tư cách nam diễn viên được đề cử, trong khi đó bà xã anh - nữ diễn viên Lee Min Jung xuất hiện trên sân khấu với cương vị là người trao giải. Khoảnh khắc nhìn thấy bà xã trên sân khấu, Lee Byung Hun không giấu được nụ cười hạnh phúc. Dĩ nhiên giây phút này cũng không qua mắt được ống kính nhà đài.

Song Joong Ki được cho là có biểu cảm "sượng trân" khi lần đầu giáp mặt vợ cũ Song Hye Kyo sau nhiều năm ly hôn

"Hot" nhất Baeksang năm nay chắc chắn chính là khoảnh khắc Song Hye Kyo và Song Joong Ki giáp mặt lần đầu sau nhiều năm ly hôn.

Theo đó, Song Hye Kyo xuất hiện trên sân khấu với cương vị là trao giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Bởi lẽ, năm ngoái Song Hye Kyo là người nhận được giải thưởng này nhờ vai chính xuất sắc trong "The Glory". Về phần Song Joong Ki, nam tài tử xuất hiện ở phía khán đài với tư cách diễn viên được đề cử. Tuy nhiên, năm nay đáng tiếc là Song Joong Ki đã ra về "tay trắng".

Thế nhưng, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi được khoảnh khắc Song Joong Ki được cho là khá "sượng trân" khi chứng kiến vợ cũ lên sân khấu trao giải thưởng. Nam tài tử liên tục chống cằm nhìn chằm chằm lên sân khấu. Mãi tới sau đó khi các đồng nghiệp khác vỗ tay mừng cho chiến thắng của Lee Honey, Song Joong Ki mới hưởng ứng theo.