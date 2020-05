Khoảnh khắc chồng cũ Hồng Nhung vui đùa cùng con trai 8 tháng tuổi được vợ đại gia chia sẻ

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ doanh nhân Thiri Thant Mon - vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung đã chia sẻ những khoảnh khắc ông xã vui đùa cùng con trai. Theo đó, vừa qua vào giữa tháng 5, con trai của chồng cũ Hồng Nhung đã tròn 8 tháng tuổi.

Vợ đại gia của chồng cũ Hồng Nhung chia sẻ: "No daily post is complete without a laughing Theo" (tạm dịch: Không có một chia sẻ nào vào cuối ngày mà lại thiếu đi nụ cười của Theo). Trong clip, con trai của chồng cũ Hồng Nhung nở nụ cười tươi hết cỡ khi được cha nâng lên hạ xuống.

Chồng cũ Hồng Nhung vui đùa bên con trai 8 tháng tuổi.

Chồng cũ Hồng Nhung cùng vợ đại gia tổ chức một buổi tiệc cưới tại một resort sang trọng với sự góp mặt của người thân và bạn bè trong gia đình vào tháng 2/2019. Tháng 9/2019, vợ của doanh nhân Kevin Gilmore - chồng cũ Diva Hồng Nhung - hào hứng thông báo với người thân, bạn bè việc gia đình chào đón thêm thành viên mới.

Cụ thể, Thiri Thant Mon đăng tải ảnh chụp đôi bàn chân của một em bé sơ sinh, ngầm thông báo đã "vượt cạn" thành công.