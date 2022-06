Khoảnh khắc Á hậu 1 hốt hoảng vì tưởng nhầm mình giành giải Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia gây sốt

Clip: Á hậu hốt hoảng vì tưởng nhầm mình giành giải Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia

Mới đây, đêm chung kết Miss Universe Cambodia 2022 đã diễn ra với sự đăng quang của người đẹp lai Pháp Manita Hang. Cô sẽ đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe 2022.

Tuy nhiên, một khoảnh khắc gây chú ý trong đêm chung kết đó là khi Manita Hang và người đẹp Heng Sothnisay nắm tay nhau để chờ công bố kết quả cuối cùng.

Sau đó, MC công bố Manita Hang giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2022, đồng nghĩa với việc người đẹp Heng Sothnisay trở thành Á hậu 1 của cuộc thi.

Ban tổ chức đã tiến hành trao hoa và sash cho Á hậu 1 trước. Tuy nhiên khi được trao dải băng Á hậu 1, Heng Sothnisay hốt hoảng hét lên vì nhầm tưởng mình giành ngôi Hoa hậu. Cô không tin vào mắt mình và liên tục hỏi những người lên trao sash cho mình rằng có phải mình giành giải Hoa hậu hay không.

Khoảnh khắc Heng Sothnisay hốt hoảng vì nhầm tưởng mình giành giải Hoa hậu.

Có lẽ nguyên nhân khiến Heng Sothnisay nhầm tưởng mình giành giải Hoa hậu bởi dải sash có chữ Miss Universe Cambodia 2022 rất to nhưng dòng chữ first runner-up (Á hậu 1) lại được in khá nhỏ ở bên trên nên người đẹp đã không nhìn thấy và dẫn đến sự hiểu nhầm.

Sau khi các vị khách mời giải thích cho cô rằng đây là dải sash dành cho Á hậu 1 thì cô đã nhanh chóng nhận ra sự nhầm lẫn của mình và quay trở về vị trí để nhường khoảnh khắc đăng quang cho tân Hoa hậu.

Nhan sắc của Á hậu 1 Miss Universe Cambodia 2022 Heng Sothnisay.

Sau đêm chung kết, đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc hốt hoảng vì nhầm lẫn của Heng Sothnisay được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản ứng trái chiều.

Tuy vậy có rất nhiều bình luận lên tiếng bênh vực Heng Sothnisay bởi với các cô gái thì khoảnh khắc đăng quang trong đêm chung kết luôn khiến họ hồi hộp và dễ mắc lỗi. Hơn nữa, ước mơ được trở thành Hoa hậu luôn là niềm khao khát của nhiều cô gái xinh đẹp nên sự nhầm lẫn của Heng Sothnisay là dễ hiểu và có thể thông cảm được.