Tối 30/12, lễ trao giải MBC Drama Awards 2025 đã diễn ra tại Hàn Quốc, nhằm vinh danh và ghi nhận những đóng góp nổi bật của cá nhân nghệ sĩ đối với màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm vừa qua. Thảm đỏ sự kiện quy tụ dàn sao đình đám như Kim Se Jeong, Na In Woo, Kang Tae Oh, Lee Chae Min, Lee Sun Bin, Ra Mi Ran, Jo Aram… Hàng loạt những khoảnh khắc từ lễ trao giải đã gây sốt trên mạng xã hội, và 1 trong số đó chính là phản ứng "cực gắt" siêu chân thực bị máy quay bắt trọn và chiếu thẳng lên sóng trực tiếp khi hụt giải của tài tử Seo Kang Joon.

Tại MBC Drama Awards 2025, Seo Kang Joon được đề cử Nam diễn viên xuất sắc hạng mục phim ngắn, cùng với Jung Kyung Ho (Oh My Ghost Clients), Lee Min Ki (phim y khoa Mary Kills People), Kang Tae Oh (phim cổ trang Moon River), Seo Kang Joon (phim hài Undercover High School). Khi MC công bố người thắng cuộc là Kang Tae Oh, camera đã bắt được khoảnh khắc biểu cảm hài hước của Seo Kang Joon. Nếu như những người khác vỗ tay chúc mừng Kang Tae Oh thì Seo Kang Joon lại bất ngờ thốt lên "tiếc thật" kèm thêm một câu chửi thề cảm thán trong tiếng Hàn, và đưa tay đấm vào không khí.

Seo Kang Joon là ngôi sao được chú ý bậc nhất tại MBC Drama Awards 2025. Ảnh: Nate,

Nam diễn viên điển trai (trái) có phản ứng tiếc nuối, cay cú vô cùng chân thực khi hụt giải vào tay người đồng nghiệp Kang Tae Oh. Ảnh: X.

Phản ứng "cay cú" vì thua cuộc đầy chân thực, hài hước này của Seo Kang Joon được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn và đang khiến cư dân mạng Hàn Quốc "phát cười". "Mắc cười quá trời luôn, lần đầu tiên tôi thấy diễn viên có phản ứng như vậy khi hụt giải. Vừa mới mẻ vừa buồn cười điên luôn", "Vui thật sự, các nghệ sĩ nên thoải mái như thế này nhiều hơn", "Đã đẹp trai lại còn có khiếu hài hước", "Suýt chết vì cười", "LOL phản ứng thật dễ thương", netizen xứ Hàn thích thú với phản ứng khi trượt giải của tài tử điển trai bậc nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, cần phải biết rằng Seo Kang Joon có phản ứng tiếc nuối như vậy khi hụt giải không phải vì ganh tỵ hay muốn hơn thua với Kang Tae Oh. Seo Kang Joon và Kang Tae Oh vốn là bạn bè thân thiết trong showbiz. Họ từng hoạt động trong nhóm diễn viên - thần tượng 5urprise. Đến nay, 2 mỹ nam xứ Hàn này vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp.

Seo Kang Joon và Kang Tae Oh là đồng nghiệp rất thân thiết ở showbiz Hàn. Ảnh:X, MBC.

Seo Kang Joon sinh năm 1993. Năm 2022, anh vào top 25 tài tử Hàn Quốc đẹp trai bậc nhất mọi thời đại. Seo Kang Joon sở hữu đôi mắt nâu, gương mặt sáng với các đường nét điển trai hoàn hảo, nụ cười ấm áp cuốn hút. Tại MBC Drama Awards, tuy thua cuộc giải Nam diễn viên xuất sắc hạng mục phim ngắn nhưng nam diễn viên lại giành chiến thắng hạng mục Daesang - giải thưởng lớn nhất và được mong đợi nhất tại MBC Drama Awards 2025, với vai Jeong Hae Seong trong Undercover High School.

Seo Kang Joon được vinh danh ở hạng mục Daesang - giải thưởng lớn nhất và được mong đợi nhất tại MBC Drama Awards 2025. Ảnh: MBC.

Nguồn: KoreaBoo