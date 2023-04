Khoảng 670 triệu phụ nữ Ấn Độ không có việc làm

Ấn Độ đang trên đà vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào giữa tháng 4 này. Ấn Độ cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, tại quốc Nam Á này có lại có một nghịch lý: Dân số càng tăng, càng ít phụ nữ có việc làm. Các chuyên gia kinh tế lo ngại nghịch lý này có thể trở thành một vấn đề nhân khẩu học nếu Ấn Độ không đảm bảo được việc làm cho dân số đang gia tăng của mình, đặc biệt là phụ nữ.

Ba năm trước, Sheela Singh đã khóc khi nộp đơn xin thôi việc. Trong suốt 16 năm, cô là một nhân viên xã hội mẫn cán ở thành phố Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn Độ. Tuy nhiên, gia đình đã gây sức ép buộc cô phải nghỉ việc để chăm sóc hai đứa con nhỏ của mình. Cương quyết chống lại những áp lực từ gia đình chồng trong nhiều năm, nhưng rồi cô phát hiện con gái mình trốn học trong khi cô đi làm, cô cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác…

Cô Sheela Singh, 39 tuổi nói: "Có những áp lực khiến tôi không thể chăm sóc con cái. Sau đó, tôi quyết định rằng công việc đi làm không mang lại giá trị gì cho bản thân. Đi làm để làm gì? Sáng đi, chiều về rồi sau đó chăm chồng, chăm con. Cuối cùng tôi buông xuôi, tôi viết đơn thôi việc".

Trước khi thôi việc vào năm 2020, thu nhập của Sheela Singh ổn định và nhiều hơn chồng mình – lái xe kéo với thu nhập bấp bênh hàng ngày. Giờ đây, gia đình cô sống trong hoàn cảnh khó khăn tại Mumbai, một trong những thành phố đắt đỏ nhất châu Á. Thời gian tới, gia đình Sheela sẽ chuyển về quê sinh sống để vơi bớt gánh nặng tài chính.

Theo một nghiên cứu của Đại học Azim Premji, năm 2004, khoảng 35% phụ nữ Ấn Độ đi làm, tuy nhiên đến năm 2022 số lượng nữ giới đã giảm xuống còn 25%.

Bà Poornam Muttreja - Giám đốc điều hành Tổ chức Dân số Ấn Độ cho biết: "Tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ đang giảm xuống, điều này đáng lo ngại vì nó đưa ra một thông điệp mạnh mẽ rằng chính phụ nữ mới là người chăm sóc gia đình. Đây là một trong những lý do khiến phụ nữ rời bỏ những cơ hội việc làm hiếm hoi vì áp lực phải chăm sóc gia đình, con cái. Vì vậy, chúng tôi cần một nền kinh tế chăm sóc để hỗ trợ phụ nữ nơi làm việc. Bởi sự tham gia của lực lượng lao động nữ đóng góp ít nhất 20% GDP cho Ấn Độ".

Theo Trung tâm giám sát kinh tế Ấn Độ, chỉ có 10% phụ nữ Ấn Độ trong độ tuổi lao động được tuyển dụng trong năm ngoái, điều đó có nghĩa chỉ có khoảng 39 triệu phụ nữ Ấn Độ trong độ tuổi lao động đi làm, thấp hơn nhiều so với 361 triệu nam giới. Các chuyên gia cho rằng, khủng hoảng việc làm là một trong những lý do dẫn đến khoảng cách trên. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những lý do khác như quan niệm xưa cho rằng phụ nữ phải ở nhà chăm sóc gia đình.

Một báo cáo năm 2018 của công ty tư vấn McKinsey nhận định, GDP của Ấn Độ có thể tăng thêm 552 tỷ USD nếu như lực lượng lao động nữ tại quốc gia này tăng thêm 10%.

Sheela Singh cho biết, cô vẫn quyết tâm trở lại Mumbai trong tương lai gần. Cô hy vọng sẽ tìm được cách để làm việc trở lại và cho biết, sẽ nhận bất cứ công việc nào mà cô có thể tìm được.