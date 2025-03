Khoảng 100.000 người dự lễ hội ánh sáng, người phụ nữ mang thai ngất xỉu giữa "biển người"

Ngày 13-3, ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết Lễ hội ánh sáng - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025 diễn ra vào tối 12-3 đã thu hút khoảng 100.000 người dân và du khách tham dự.

Lực lượng công an giải cứu người phụ nữ mang thai ngất xỉu

Theo ông Đại, trước khi diễn ra chương trình, ban tổ chức nhận định sẽ có rất đông người dân và du khách tham dự sự kiện này nên đã tính toán kỹ lưỡng các phương án để đảm bảo an ninh trật tự. "Lễ hội ánh sáng được người dân nhiệt tình hưởng ứng và đã thành công tốt đẹp" - ông Đại thông tin.

Theo ghi nhân, tại Lễ hội ánh sáng, khi các ca sĩ biểu diễn, dòng người đổ xô hướng về sân khấu ngày một đông. Lúc này, 1 phụ nữ mang thai bị kẹt giữa dòng người rồi ngất xỉu.

Người thân đã cố gắng tìm cách đưa người phụ nữ ra ngoài nhưng việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức có mặt hỗ trợ.

Khán giả hào hứng với đêm hội ánh sáng

Đại úy Vũ Thái Đắc, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết phát hiện vụ việc, anh đã bế người phụ nữ, cố gắng ra khỏi đám đông. Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động đã hỗ trợ và mở đường để anh bế người phụ nữ ra ngoài an toàn. Sau đó, người phụ nữ được đưa lên xe chuyên dụng đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Lễ hội ánh sáng – Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút lượng khán giả quá lớn nên không chỉ Quảng trường 10/3 chật như "nêm" mà các tuyến đường quanh khu vực cũng đông kín khán giả.

Khoảng 100.000 người tham dự lễ hội ánh sáng

Hơn 120 phút diễn ra Lễ hội ánh sáng, khán giả đã được "cháy" hết mình với đại tiệc âm thanh - ánh sáng công nghệ cao và các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Cùng với đó là sự xuất hiện của các thần tượng trong giới trẻ như các nghệ sĩ AMEE, Quang Hùng Master D, Bùi Công Nam, DJ quốc tế Kevin Krissen, Hoa hậu H'Hen Niê… Các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn đặc sắc, trong không khí bùng nổ, đầy phấn khích.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột xuất hiện màn trình diễn nghệ thuật của 500 drone. 500 drone đồng loạt thắp sáng bầu trời, tạo ra những hình ảnh ấn tượng về vùng đất, con người phố núi Ban Mê.