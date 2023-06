Khó khăn kinh tế khiến trẻ em Anh thấp đi

Đây là thông tin từ dữ liệu của Tổ chức Hợp tác về yếu tố rủi ro bệnh không truyền nhiễm được xuất bản bởi The Times.



Kể từ năm 1985, khi cả nam và nữ Anh đều xếp hạng 69 về chiều cao trung bình lúc 5 tuổi trong số 200 quốc gia được liệt kê, thứ hạng của họ đã giảm mạnh, xuống vị trí 102 đối với nam và 96 đối với nữ, xếp sau các quốc gia như Canada, Kyrgyzstan và Cuba.

So sánh các con số với dữ liệu ở những người 19 tuổi, Giáo sư Tim Cole của Viện Sức khỏe trẻ em Great Ormond Street của Đại học College London nói với báo The Times rằng việc lớn lên trong thời kỳ "thắt lưng buộc bụng" vào những năm 2010 đã "làm giảm chiều cao của trẻ em ở nước Anh". Chiều cao của trẻ 5 tuổi ở Anh đạt đỉnh vào năm 2011 là 112,8 cm (44,4 inch) và đã giảm kể từ đó, theo số liệu thống kê.

Bởi chiều cao không chỉ bị ảnh hưởng bởi chất lượng và số lượng thức ăn mà còn cả sự căng thẳng, nghèo đói, bệnh tật và thậm chí cả chất lượng giấc ngủ, ông Cole cho rằng đó là một chỉ số "nhạy cảm" duy nhất về điều kiện sống.

Ông Cole nói: "Rõ ràng là chúng ta đang tụt lại phía sau so với châu Âu".

(Ảnh: The Guardian)

"Ở nước Anh hiện đại, cách chúng ta ăn uống là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự bất bình đẳng", cựu Cố vấn lương thực của Chính phủ Anh Henry Dimbleby nói với The Times, đồng thời chỉ ra rằng "trẻ em ở các vùng nghèo nhất nước Anh đều béo hơn và thấp hơn đáng kể so với những đứa trẻ ở những khu vực giàu có nhất trong độ tuổi từ 10 đến 11".

Ông Dimbleby giải thích, các bác sĩ gia đình ở những khu vực có thu nhập thấp đã báo cáo về sự gia tăng "bất thường" của nhiều loại bệnh do thiếu dinh dưỡng gây ra phổ biến trong thời Victoria. Theo dữ liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), 700 trẻ em nhập viện ở Anh mỗi năm vì bệnh còi xương hoặc các dạng suy dinh dưỡng khác. Trong khi đó, tổ chức từ thiện dinh dưỡng The Food Foundation đã ghi nhận, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và sâu răng cũng như béo phì cao hơn ở trẻ em nghèo.

Không chỉ các nước châu Âu như Hà Lan và Litva vượt trội so với Anh. Theo nghiên cứu, cả Trung Quốc và Triều Tiên đều nuôi dạy những đứa trẻ 5 tuổi cao hơn so với Anh. Ngay cả những đứa trẻ 5 tuổi ở Libya cũng cao hơn (nam) hoặc cao bằng (nữ) so với các bạn cùng lứa tuổi ở Anh.

Chương trình "Thắt lưng buộc bụng" có liên quan đến một loạt các vấn đề kinh tế - xã hội ở Anh, từ gia tăng bất bình đẳng đến thành tích giáo dục bị giảm sút. Trong khi những người ủng hộ lập luận rằng chương trình được ban hành sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là cần thiết để giải cứu nền kinh tế Anh đang gặp khó khăn, những người chỉ trích đã phản bác rằng thiệt hại gây ra lớn hơn bất kỳ lợi ích nào.