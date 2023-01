Khó hiểu cặp Baifern - Nine: Trước hẹn hò lộ liễu bên nhau bao nhiêu, giờ công khai lại nửa kín nửa hở “trêu ngươi” bấy nhiêu

Sau khi công khai hẹn hò vào tháng trước, Baifern Pimchanok và Nine Naphat ngay lập tức trở thành một trong những cặp đôi được săn đón nhất showbiz Thái. Mọi động thái trên mạng xã hội của cả hai đều gây ra sự chú ý rất lớn đối với cư dân mạng xứ chùa vàng.

Được biết, trong dịp năm mới, mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay đã có chuyến du lịch châu Âu một mình và không lâu sau đó, Nine Naphat đã bay qua đó để hội ngộ với bạn gái. Dù đã công khai mối quan hệ nhưng có vẻ như cả Baifern và Nine đều chưa thật sự thoải mái trong việc cùng nhau xuất hiện trong một khung hình. Bằng chứng là cả hai luôn để lại một tá "hint" cho dân tình thoải mái soi nhưng quyết không đăng ảnh đôi lên trang cá nhân.

Cặp đôi Tbiz hot nhất hiện tại: Baifern Pimchanok - Nine Naphat

Check-in cùng một địa điểm

Ngay khi đặt chân đến châu Âu, Nine Naphat đã đăng story hình ảnh đường phố và tòa nhà ở đây. Dù anh chàng không tiết lộ chính xác mình đang ở đâu nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra đó chính là Edinburgh, Scotland. Trùng hợp thay, đây lại là địa điểm được Baifern Pimchanok check-in ở bài đăng trên trang cá nhân của mình. Ngay lập tức, dân tình nhìn là tỏ tường sự tình. Vì quá nhớ Baifern nên Nine đã không ngại bay cả một quãng đường dài để sang thăm bạn gái.

Hình ảnh khiến dân mạng chắc chắn Nine đã sang châu Âu hội ngộ cùng bạn gái

Ở bài đăng tiếp theo, Nine hé lộ mình thật sự ở Edinburgh, Scotland - địa điểm mà Baifern từng check-in

Nine xách túi cho Baifern, cả hai hẹn hò rõ ràng đây này!

Trong chuyến vi vu trời Tây, dù Baifern và Nine đang hẹn hò ở một địa điểm thì vẫn không hề có một bức ảnh chung nào được cả hai công khai đăng tải lên trang cá nhân. Họ đều đăng ảnh một mình như những chuyến du lịch bình thường.

Tuy vậy, cư dân mạng đã hết sức phấn khích khi phát hiện ra rằng Nine cực kỳ ga lăng giúp Baifern cầm túi xách. Tuy đây chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng nó đã khiến nam thần sinh năm 1996 để lại rất nhiều thiện cảm trong mắt công chúng.

Bằng chứng cho thấy Nine cực kỳ ga lăng khi xách túi hộ bạn gái

Cả hai cùng tham gia một bữa tiệc

Ngay trong ngày đầu năm, Baifern và Nine còn cùng nhau dự tiệc đón năm mới sang chảnh ở Vương quốc Anh. Nếu Nine xuất hiện cực kỳ điển trai với áo sơ mi trắng thì Baifern cũng vô cùng xinh đẹp và luôn nở nụ cười tươi trên môi. Tuy vậy, một lần nữa cả hai vẫn không để lộ một bức ảnh chụp chung nào khi tham dự bữa tiệc này.

Dù xuất hiện chung trong một bữa tiệc nhưng Nine và Baifern lại chụp ảnh cùng … những người khác, nhất quyết không xuất hiện chung trong 1 khung hình

Bạn bè thân thiết cũng vào "hỏi thăm" bằng được trên trang cá nhân

Có thể thấy, chuyện hẹn hò của Baifern và Nine không chỉ thu hút sự chú ý của cư dân mạng mà cả đồng nghiệp, bạn bè của cả hai cũng luôn dõi theo họ trong chuyến du lịch châu Âu lần này. Điển hình như "ông tơ" MC Num Kanchai đã không ngại bình luận trêu Nine: "Ai chụp ảnh cho thế? Chụp đẹp đấy", hay như một số đồng nghiệp khác: "Chúc mừng năm mới 2 đứa nha", "Như nào đây nhỉ", "Ảnh đẹp đấy Nine ơi"...

Lời "thăm hỏi" từ một số nghệ sĩ Tbiz đã gián tiếp chứng minh chuyện Nine và Baifern hẹn hò nhau ở trời Tây là thật

Bức ảnh duy nhất 2 người xuất hiện chung nhưng được chụp từ phía sau

Cụ thể, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Baifern và Nine cùng nhau đi dạo trên đường phố Scotland. Trong hình ảnh được chụp từ sau lưng có thể thấy rằng Nine rất ân cần chăm sóc bạn gái, anh chàng ôm chặt vai Baifern khi cả hai sánh bước trên một con phố tấp nập. Ngay lập tức, hình ảnh này đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều nhận xét rằng cả 2 trông vô cùng đẹp đôi, cho dù trong ảnh chỉ có bóng lưng phía sau của hai người họ.

Bức ảnh khiến người hâm mộ cặp đôi Baifern - Nine phấn khích không ngừng

Nine tag tên tài khoản bạn gái, còn Baifern chia sẻ lại story của bạn trai

Mới đây nhất, Nine đã đăng tải một chiếc story có 3 cây kem hình hoa hồng. Lần này, anh chàng đã mạnh dạn tag tên tài khoản của Baifern và một người bạn khác vào. Chưa dừng lại ở đó, Baifern ngay lập tức chia sẻ lại story của bạn trai khiến dân tình rần rần. Tuy vẫn chưa có một bức hình chụp chung nào nhưng có vẻ như Nine và Baifern không còn ngại nhắc đến nhau nữa và điều này khiến nhiều người tin rằng ảnh đôi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Nine đã tag tên bạn gái, Baifern đã chia sẻ story bạn trai nhưng dân tình vẫn hóng ảnh chụp chung của cặp đôi Sợi Dây Hoàng Lan

So sánh với trước khi công khai hẹn hò, đúng là một trời một vực

Trước khi chuyển từ chế độ "friendzone" sang người yêu, Baifern Pimchanok và Nine Naphat là một trong những cặp đôi Tbiz có tương tác thoải mái nhất sau ống kính. Không những có quan hệ tốt trong đoàn phim, cả hai còn thân thiết ngoài đời và cùng có chuyến du lịch đến Milan, Ý.

Họ từng rất vui vẻ khi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông và cũng không ngại công khai ảnh chụp chung lên mạng xã hội. So với màn du lịch đôi nhưng có phần "nửa kín nửa hở" như hiện tại thì quả nhiên trước khi công khai hẹn hò, cặp đôi vẫn cảm thấy thoải mái và "bung lụa" nhiều hơn.

Baifern và Nine từng thoải mái dựa đầu vào nhau trước mặt mọi người như thế này

Còn đây là ảnh chung trong chuyến du lịch Milan do chính chủ tự đăng trước khi cả hai công khai hẹn hò

Nguồn: Kapook, Entertain