Khó cứu Song Ji Hyo

Cách đây ít ngày, Song Ji Hyo đã bị phê bình dữ dội vì xuất hiện với diện mạo kém chỉn chu trên sóng trực tiếp, khiến 1 bộ phận netizen cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả. Stylist cùng chuyên gia làm tóc trong ekip cũng đã góp ý hết lời với nữ minh tinh họ Song nhằm giúp cô chăm chút ngoại hình của bản thân hơn trước mỗi lần lên sóng.

Sau tập phát sóng hôm đó, công chúng còn tưởng Song Ji Hyo đã chịu tiếp thu những ý kiến đóng góp từ đội ngũ nhân viên. Thế nhưng, mọi chuyện tới nay vẫn chẳng hề có chút tiến triển, khởi sắc nào. Cụ thể, trong video mới nhất trên kênh YouTube cá nhân, Song Ji Hyo lại lên sóng với diện mạo xuề xòa, kém chau chuốt. Trước ống kính, cô chỉ búi tóc tạm bợ bằng chiếc kẹp càng cua quen thuộc. Chứng kiến kiểu búi tóc xơ xác mất thẩm mỹ của sao nữ Running Man, netizen đã không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều fan thở dài trong bất lực vì có góp ý thế nào thì Song Ji Hyo vẫn cố chấp, không chịu sửa đổi bản thân. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả cho hay, họ không còn lời nào để nói với nữ minh tinh sinh năm 1981 nữa, đồng thời xin “thoát fan” ngay lập tức.

Song Ji Hyo lại lộ diện với mái tóc được búi tạm bợ, trông kém thẩm mỹ. Ảnh: Naver

Không ít người dùng mạng bày tỏ nỗi thất vọng khi chứng kiến màn lộ diện mới nhất của Song Ji Hyo: “Chiếc kẹp càng cua đó lại xuất hiện rồi kìa”, “Các nhân viên trong ekip muốn cô ấy chải chuốt hơn trước khi đi quay content YouTube cơ mà”, “Có nói thế nào thì Song Ji Hyo cũng chẳng chịu thay đổi”, “Vẫn xuề xòa như những lần trước, cô ấy đúng là chẳng thèm để tâm những lời góp ý của mọi người” ,...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn nhấn mạnh, nếu nữ minh tinh họ Song cứ liên tục lộ diện với ngoại hình kém chỉn chu như vậy thì cô không chỉ khiến bản thân mất điểm trong mắt công chúng mà còn làm cho stylist trong ekip chịu vạ lây.

Song Ji Hyo bất ngờ đối mặt với đợt sóng gió mới trong sự nghiệp. Ảnh: Nate

Còn nhớ trong lần xuất hiện ở 1 video trên kênh YouTube cá nhân cách đây ít ngày, Song Ji Hyo từng khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi búi tóc xơ xác, trông vô cùng xuề xòa. Ngay giữa buổi ghi hình, 1 nhân viên trong ekip đã bày tỏ sự khó chịu với mái tóc được búi qua loa của Song Ji Hyo: “Em thật sự chỉ muốn đốt ngay và luôn cái kẹp tóc đó của chị. Xin chị đừng dùng nó khi đi làm nữa, hãy để dành mà sử dụng lúc đang ở nhà ấy ạ. Khi đi ra ngoài, em mong chị hãy chưng diện một chút. Ngay cả khi đi ghi hình content YouTube như thế này, chúng ta hãy cùng nhau ăn diện cho thật đẹp nha chị”.

Nhân viên trang điểm cũng đưa ra lời khuyên nhằm giúp Song Ji Hyo chú ý tới ngoại hình của mình hơn trước mỗi buổi ghi hình: “Chị ơi, vào hè rồi nên em cũng muốn thoa kem body cho chị nữa. Dạo này người ta thoa kem cho cả tay lẫn chân đó chị”. Tuy nhiên, Song Ji Hyo lập tức gạt phăng ý tưởng của người nhân viên trang điểm: “Khoảnh khắc mà em bôi kem nâng tông vào cổ chị là chúng ta đoạn tuyệt quan hệ luôn đấy nhé”.

Nhưng sau đó, Song Ji Hyo cũng chịu “xuống nước”: “Chị sẽ cố gắng hạn chế dùng kẹp tóc hết mức có thể. Nhưng xin đừng bắt chị phải bỏ chúng nhé”.

Những tưởng Song Ji Hyo sẽ chải chuốt hơn sau buổi ghi hình ngày hôm ấy, ai dè tới nay đâu lại vào đó và cô lại tiếp tục mất điểm khi xuất hiện với diện mạo kém chỉn chu, gây khó chịu cho nhiều khán giả.

Cách đây ít ngày, Song Ji Hyo cũng gây sốc với diện mạo thiếu chỉn chu khi lên sóng. Đập vào mắt khán giả là mái tóc được búi xơ xác, kém gọn gàng của nữ diễn viên. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.