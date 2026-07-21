Cần giải cứu Song Ji Hyo gấp

Trưa 21/7, tờ Sports Chosun đưa tin, Song Ji Hyo lại vừa gặp rắc rối mới và bị cả MXH tấn công vì màn lộ diện mới đây. Theo đó, nữ minh tinh họ Song bị phê bình dữ dội vì xuất hiện với diện mạo kém chỉn chu trên sóng trực tiếp, khiến 1 bộ phận netizen cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả. Ngay cả stylist cũng liên tục khuyên Song Ji Hyo nên chỉnh trang lại diện mạo trước khi ghi hình song nữ ngôi sao đều bỏ ngoài tai.

Xuất hiện trong video mới trên kênh YouTube cá nhân, Song Ji Hyo khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi búi tóc xơ xác, trông vô cùng xuề xòa. Ngay giữa buổi ghi hình, 1 nhân viên trong ekip đã bày tỏ sự bất lực với mái tóc được búi qua loa của Song Ji Hyo: “Em thật sự chỉ muốn đốt ngay và luôn cái kẹp tóc đó của chị. Xin chị đừng dùng nó khi đi làm nữa, hãy để dành mà sử dụng lúc đang ở nhà ấy ạ. Khi đi ra ngoài, em mong chị hãy chưng diện 1 chút. Ngay cả khi đi ghi hình content YouTube như thế này, chúng ta hãy cùng nhau ăn diện cho thật đẹp nha chị”.

Song Ji Hyo gây sốc với diện mạo thiếu chỉn chu khi lên sóng mới đây. Đập vào mắt khán giả là mái tóc được búi xơ xác, kém gọn gàng của nữ diễn viên. Ảnh: Naver

Nhân viên trang điểm cũng đưa ra lời khuyên nhằm giúp Song Ji Hyo chú ý tới ngoại hình của mình hơn trước mỗi buổi ghi hình: “Chị ơi, vào hè rồi nên em cũng muốn thoa kem body cho chị nữa. Dạo này người ta thoa kem cho cả tay lẫn chân đó chị”. Tuy nhiên, Song Ji Hyo lập tức gạt phăng ý tưởng của người nhân viên trang điểm: “Khoảnh khắc mà em bôi kem nâng tông vào cổ chị là chúng ta đoạn tuyệt quan hệ luôn đấy nhé”.

Nhưng sau đó, Song Ji Hyo cũng chịu “xuống nước”: “Chị sẽ cố gắng hạn chế dùng kẹp tóc hết mức có thể. Nhưng xin đừng bắt chị phải bỏ chúng nhé”.

Những tưởng Song Ji Hyo đã chịu tiếp thu những ý kiến đóng góp từ đội ngũ nhân viên của mình, ai dè mọi chuyện đâu lại vào đấy ngay sau đó. Ngay trong video tiếp theo, Song Ji Hyo lại tiếp tục xuất hiện với mái tóc được búi 1 cách qua loa bằng chiếc kẹp quen thuộc, khiến người xem vô cùng ngán ngẩm.

Song Ji Hyo liên tục tham gia ghi hình với mái tóc được búi qua loa, đến độ stylist cũng chẳng còn lời gì để nói với cô. Ảnh: Nate

Chứng kiến việc Song Ji Hyo liên tục xuất hiện với diện mạo xuề xòa trong các buổi ghi hình, netizen đã đồng loạt công kích nữ diễn viên này trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Thậm chí, nhiều ý kiến còn nhấn mạnh, nếu nữ minh tinh họ Song cứ liên tục lộ diện với ngoại hình kém chỉn chu như vậy thì cô không chỉ khiến bản thân mất điểm trong mắt công chúng mà còn làm cho stylist trong ekip chịu vạ lây.

Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự thất vọng và bức xúc dành cho Song Ji Hyo: “Song Ji Hyo đâu phải đang làm việc 1 mình đâu, mà cô ấy đang phối hợp theo team mà. Nếu Song Ji Hyo cứ như vậy thì sẽ khiến stylist chịu tiếng xấu là không biết chăm chút cho ngoại hình của nghệ sĩ”, “Người bình thường đi làm công sở còn ăn mặc gọn gàng, lịch sự hơn, không hiểu sao người nổi tiếng như Song Ji Hyo lại liên tục xuề xòa”, “Em biết tính cố chấp của chị nhưng mong chị hãy kiểm soát cái tôi của bản thân lại và đọc qua các bình luận phê bình ở đây đi ạ”, “Cũng phải có chừng mực thôi chứ, không nên quá xuề xòa như vậy”, “Không ai bắt chị phải trang điểm cầu kỳ, lộng lẫy như idol, nhưng ít ra cũng phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về mặt ngoại hình trước khi lên sóng chứ” ,...

Đây không phải lần đầu tiên Song Ji Hyo chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội vì chủ đề liên quan tới ngoại hình trước khi lên sóng. Còn nhớ hồi đầu năm 2025, nữ diễn viên từng làm thổi bùng lên tranh cãi khi xuất hiện với diện mạo xuề xòa không khác gì bà nội trợ khi tham gia ghi hình cho chương trình ăn khách Running Man. Khi ấy, nhiều khán giả đã khuyên nữ diễn viên nên chăm chút cho bản thân trở nên chỉn chu khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Song Ji Hyo gây bàn tán hồi đầu năm 2025 khi xuất hiện với diện mạo kém gọn gàng trong 1 buổi ghi hình. Ảnh: X

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.