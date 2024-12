Khó cứu được Chị đẹp mùa 2

Chị đẹp đang lép vế

Sau mùa một thành công với độ thảo luận cao trên mạng xã hội, Chị đẹp mùa 2 được kỳ vọng lần nữa bùng nổ khi Mỹ Linh, Thu Phương trở lại, cùng với đó là sự tham gia của dàn nghệ sĩ hạng A như Minh Hằng, Phương Thanh, Tóc Tiên, ca sĩ gạo cội Ngọc Ánh , Minh Tuyết...

Tuy nhiên, sức hút sẵn có từ Mỹ Linh, Thu Phương cộng hưởng với dàn nghệ sĩ mùa 2 không cứu nổi show Chị đẹp.

Chị đẹp mùa 2 trở lại ngay sau khi hai game show Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi kết thúc. Sức hút của hai chương trình toàn nghệ sĩ nam lan rộng, tạo hiệu ứng lâu dài với chuỗi 6 concert kéo dài dài từ Nam ra Bắc.

Chị đẹp mất hút trên bảng xếp hạng chủ đề, từ khóa thịnh hành từ 15/12-21/12.

Chị đẹp không đủ sức cạnh tranh giữa lúc "năng lượng nam" lên ngôi. Số liệu gần nhất của Socialiate (8-14/12) so sánh bốn sự kiện giải trí gồm concert Anh trai say hi, concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Chung kết Rap Việt mùa 4 và Chị đẹp đạp gió (chưa bao gồm từ khóa thịnh hành khác) cho thấy 30 chị đẹp gần như hụt hơi.

Đứng đầu độ thảo luận trên mạng là concert Anh trai say hi (với 1.079.882 lượt), theo sau là Anh trai vượt ngàn chông gai (765.584 lượt thảo luận).

Chị đẹp bị đẩy xuống vị trí thứ bảy với độ thảo luận khoảng 93.642 lượt. Show Chị đẹp thậm chí không đọ lại Chung kết Rap Việt vốn đang hụt hơi sau 4 mùa. Chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ nữ cũng không được quan tâm bằng chương trình âm nhạc diễn ra tại TPHCM có sự góp mặt của nhóm nhạc quốc tế Imagine Dragons.

Sang đến tuần thứ ba của tháng 12 (11/12-17/12), Chị đẹp vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng game show nhờ màn loại đẫm nước mắt của Ngọc Ánh, Ái Phương, Đồng Ánh Quỳnh và Thúy Hiền, đứng sau chung kết Rap Việt.

Chỉ một tuần sau, Chị đẹp trở lại guồng quay nhàm chán sau phần loại tranh cãi. Game show mất hút khỏi bảng xếp hạng từ khóa thịnh hành của Socialite.

Chị đẹp hoàn toàn không còn sức hút trước loạt sự kiện giải trí - thể thao đổ bộ dịp cuối năm như AFF Cup, bình chọn Làn sóng xanh, Sóng 25 Concert, showcase Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành, phim Chị dâu và hai sự kiện âm nhạc đêm giao thừa.

Chị đẹp không đọ được sức hút của các anh trai.

Show ngày càng nhàm chán

Khi so sánh với mùa một, Chị đẹp đạp gió 2024 đã không còn sức hút.

Tập ra mắt mùa đầu thu hút hơn 6 triệu lượt xem, những tập sau đều đều ở mức 3-4 triệu lượt xem. Nhưng đến mùa hai, mọi số liệu đều giảm đi một nửa. Tập ra mắt của 30 chị đẹp mùa 2 chỉ khoảng 3,2 triệu lượt xem. Sự trở lại của Mỹ Linh và Thu Phương cũng không kéo được khán giả.

Thông thường, yếu tố hấp dẫn nhất của game show là những drama (bên cạnh yếu tố chuyên môn). Chị đẹp mùa một đã làm được điều đó khi xuyên suốt 15 tập, khán giả có chuyện để bàn trên mạng xã hội, từ việc MC gây tranh cãi, những bài đăng ẩn ý của chị đẹp Lệ Quyên, tranh luận quanh hai chị đẹp "hát yếu" Hà Kino và H'Hen Niê, loạt bàn tán quanh chị đẹp MLee, Trang Pháp...

Diva Mỹ Linh cũng là nhân tố làm nên sức hấp dẫn của Chị đẹp mùa 1. Những meme hài hước, chuyện hậu trường, chuyên mục review chị đẹp trên trang cá nhân... giữ chương trình luôn trong trạng thái hấp dẫn.

Ở mùa hai, Chị đẹp cũng gây bàn tán, nhưng phần lớn là sự cố kỹ thuật và chất lượng âm nhạc.

Chị đẹp "đuối" dần khi càng về chặng cuối.

Ngay từ tập 1, chương trình lộ nhiều lỗi kỹ thuật. Khán giả khó chịu khi phần hình ảnh và âm thanh của nghệ sĩ không trùng khớp, vài cảnh để lộ rõ tiếng hậu trường tạp nham.

Lỗi khiến khán giả khó chấp nhận là Đồng Ánh Quỳnh bị ghi nhầm thành Ngọc Thanh Tâm trong phần phỏng vấn. Dù ban tổ chức giải thích sự cố xảy ra do trục trặc kỹ thuật khi đăng tải tập phát sóng lên YouTube, người xem vẫn thấy khó chịu.

Đến những vòng công diễn sau, chất lượng âm nhạc, kỹ thuật và sân khấu cải thiện hơn, tuy nhiên âm nhạc không đặc biệt gây ấn tượng cho khán giả. Cho đến tập 10 - 2/3 chặng đường, ca khúc được thảo luận nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội gần như chỉ có Một thế giới bằng hai gang tay.

Điều bất ngờ là sau một tuần viral, chính hai nghệ sĩ có ca khúc hit là Ngọc Ánh và Thúy Hiền lại bị loại. Trước đó, khán giả phản ứng mạnh khi hai chị đẹp này gần như bị ngó lơ suốt quá trình chọn đội.

Trải qua bốn vòng công diễn, điều khiến Chị đẹp ngày càng nhàm chán, hụt hơi là khâu biên tập dài dòng, mỗi tập lên đến 2 tiếng đồng hồ khiến khán giả khó nắm bắt. Luật chơi chồng chéo, thay đổi liên tục cũng khiến Chị đẹp dần bị quay lưng.

Độ thảo luận quanh các chị đẹp trên mạng xã hội cũng không cao, chủ yếu xoay quanh một số cái tên quen thuộc như Kiều Anh, Minh Hằng, MisThy, Tóc Tiên... Một số chị đẹp như Tuimi, Maitinhvi... hoàn toàn bị bỏ quên suốt 10 tập. Khán giả cũng khó kể được đầy đủ 30 chị đẹp tham gia chương trình.

Chỉ còn 4 tập đến chung kết, Chị đẹp phải thay đổi nếu muốn trụ lại trong lòng khán giả. Nhưng với tình trạng loạt sự kiện giải trí, chương trình dịp cuối năm ồ ạt xuất hiện, cùng thông tin concert Anh trai lại diễn ra khiến Chị đẹp có nguy cơ rơi vào quên lãng sau hai mùa.